Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 29.09.2021 09:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.09.2021 09:01
    ABONE OL

    Japonya'da iktidar partisi LDP (Liberal Demokrat Parti) yeni liderini seçiyor

    Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) liderlik seçiminde yarışan 4 adaydan hiçbiri ilk turda oyların çoğunluğunu elde edemedi. Yeni başkan, 4 Ekim'de LDP ve koalisyon ortağı Komeito'nun hakimiyetindeki Temsilciler Meclisi (Şuugiin) oturumunda, Japonya'nın yeni başbakanı ilan edilecek.

    AA
    Japonya’da iktidar partisinde kritik seçim

    LDP seçimlerinde, Reform Bakanı Kono Taro, eski Dışişleri Bakanı Kişida Fumio ile kadın adaylar eski İçişleri ve İletişim bakanları Noda Seiko ve Takaiçi Sanae yarışıyor.

    Yeni parti başkanının, LDP ve koalisyon ortağı Komeito'nun hakimiyetindeki meclis oturumunda, Japonya'nın yeni başbakanı olarak ilan edilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

    İlk tur sonuçlarına göre LDP milletvekillerinden Kono 86, Kişida 146, Takaiçi 114, Noda 34 oy elde etti.

    Ülke geneli 47 eyalet delegelerinden ise Kono 169, Kişida 110, Takaiçi 74, Noda ise 29 oy kazandı.

    Bu sonuçlara göre ilk turda yeni lider belirlenemedi. İlk turda en çok oy alan Kono ve Kişida ikinci turda yarışacak.

    Yeni başkan, 4 Ekim'de LDP ve koalisyon ortağı Komeito'nun hakimiyetindeki Temsilciler Meclisi (Şuugiin) oturumunda, Japonya'nın yeni başbakanı ilan edilecek.

    Önceki Başbakan Abe Şinzo'nun, sağlığını gerekçe göstererek istifası sonrası Eylül 2020'de göreve gelen Suga Yoşihide, seçimlere katılmama kararı aldığını açıklamıştı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    İşte çarpıcı verilerle yurt gerçekleri!
    Haberler Dünya Japonya'da iktidar partisi LDP (Liberal Demokrat Parti) yeni liderini seçiyor
        SON DAKİKA