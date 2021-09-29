Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 29.09.2021 08:41
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.09.2021 08:41
    ABONE OL

    Almanya'da skandal olay: Başörtülü kadının oy kullanmasına izin verilmedi

    Almanya'da pazar günü yapılan seçimlerde skandal bir olayın yaşandığı ortaya çıktı. Anayasal hakkı için sandığa giden seçmene başörtüsü ile oy kullanamayacağı söylendi. Genç kadın, durumu ilgili makamlara şikayet ettikten sonra oyunu kullanabildi. Kentin belediye başkanı da kendisinden özür diledi ve yüz yüze görüşmek isteğini iletti.

    Başörtülü kadının oy kullanmasına izin verilmedi

    Almanya'da, Anayasa ile güvence altına alınmış inanç hürriyeti ve oy kullanma hakkı, pazar günü yapılan seçimlerde ortaya çıkan bir skandalla yara aldı.

    BAŞÖRTÜLÜ KADINA OY KULLANDIRMADILAR
    Genç bir kadının, başörtülü olması gerekçesi ile oy kullanmasına izin verilmediği ortaya çıktı.

    Olay, Köln yakınlarındaki Bergheim kasabasında yaşandı. Seçim görevlileri, 21 yaşındaki genç kadının başörtülü olduğu için oy kullanmasına izin vermedi.

    Karara gerekçe olarak, kadının başörtüsü ile "Burka kanununu" ihlal etmesi gösterildi. Bunun üzerine genç kadın başörtüsünü çıkarmak istemedi ve seçim salonunu terk etti.

    BELEDİYEYE ŞİKAYET ETTİLER
    Arkadaşlarının Bergheim Belediyesine haber verilmesi sonrasında sorun aşıldı.
    Genç kadın ikinci kez geldiği seçim merkezinde oyunu kullanabildi.

    Müslüman kadına, her şeyin bir "yanlış anlaşılma" olduğu, görevlilerin başörtüsü takma ile "burka yasağını" birbirine karıştırdıkları aktarıldı.

    BELEDİYE BAŞKANI ÖZÜR DİLEDİ
    Bu durumda olan başka başörtülü seçmenler olduğu belirtilirken, genç kadın Ayrımcılıkla Mücadele Kurumu'na başvurdu.

    Kentin belediye başkanı da kendisinden özür diledi ve yüz yüze görüşmek isteğini iletti.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Başkan Erdoğan ile Putin arasında Soçi’de tarihi zirve
    Haberler Dünya Almanya'da skandal olay: Başörtülü kadının oy kullanmasına izin verilmedi
        SON DAKİKA