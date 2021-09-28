ABD’nin teröre desteği 2 milyar doları buldu

ABD son beş yılda savunma bütçesinden terör örgütü PKK/YPG/PYD/SDG'ye 2 milyar dolara yakın destek sağladı. Körfez ülkelerinden aktarılan fonlarla bu rakam 3 milyar dolara yaklaştı.
PKK'nın terör örgütü olduğunu kabul eden ABD, uzantıları olan YPG/PYD/SDG'ye verdiği eğitim, silah ve mühimmat desteğini terör örgütü DEAŞ ile mücadele olarak açıklıyor. Ancak, ABD'nin terör örgütü YPG'ye sağladığı hava savunması ürünleri DEAŞ'ın hava gücü olmaması nedeniyle büyük çelişkiyi gözler önüne seriyor.
ABD KAMUOYU KARŞI
ABD'nin 778 milyar dolarlık 2022 savunma bütçesinde, terör örgütü PKK/YPG'ye 177 milyon dolarlık yardım yapılması öngörüldü. ABD'nin terör örgütlerine ayırdığı bütçe ile teröristlere ödenen maaşlar, eğitimleri, yaşam malzemeleri, lojistik destek, füze, tüfek, ağır silahlar, havan topu, roketatar gibi ekipmanlar, bu ekipmanların bakım ve onarımı gibi maliyetler karşılanıyor.