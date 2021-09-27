İngiltere'de yakıt tedariki sorununu çözmek için ek önlemler: Askerler hazır durumda bekletecek





İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Kwasi Kwarteng, askeri personelin hazır hale getirilmesinin yakıt talebindeki ani artışların neden olduğu baskıları hafifletmeye yardımcı olacağını ve geçici önlem olarak tedarik zincirine ek kapasite sağlayacağını ifade etti.

İngiltere'de enerji şirketi BP ve Tesco Alliance'ın, tır sürücüsü eksikliği nedeniyle ülkede "çok az sayıda" petrol istasyonunu kapatacağını duyurmasının ardından akaryakıt istasyonları önünde uzun kuyruklar oluşmuş, bazı istasyonlarda yakıt kalmadığı görülmüştü.