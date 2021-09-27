ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump: Bütün dünya bize gülüyor

Trump daha önce de, "Biden ülkemizin lideri olmak için yetersiz bir insan. Biden yönetimi herkese nasıl birlik olunmasını istediğini anlatıyor ancak kendileri kapsayıcı değil. Biden yönetimi oldukça bölücü ve kendisi ABD tarihinin en beceriksiz başkanı" ifadelerini kullanmıştı.