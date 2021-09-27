ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump: Bütün dünya bize gülüyor

Hileli seçimlerde kaybettiğini savunan 45. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Joe Biden'a ağır eleştirilerde bulundu.
Trump daha önce de, "Biden ülkemizin lideri olmak için yetersiz bir insan. Biden yönetimi herkese nasıl birlik olunmasını istediğini anlatıyor ancak kendileri kapsayıcı değil. Biden yönetimi oldukça bölücü ve kendisi ABD tarihinin en beceriksiz başkanı" ifadelerini kullanmıştı.
Söz konusu seçimin ardından 6 Ocak 2021'de ABD Kongresi'nin yeni başkanı resmi olarak onaylamak için toplandığı gün Washington DC'de gerçekleştirdiği mitingde Trump, seçim sonuçlarını tanımadığını açıklayıp çok sert açıklamalarda bulunmuştu.