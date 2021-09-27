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    • Dünya
    • 27.09.2021 10:38
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    • 27.09.2021 10:54
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    ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump: Bütün dünya bize gülüyor

    ABD'nin bir önceki başkanı Donald Trump, halefi Başkan Joe Biden'ı eleştiren açıklamalarını devam ettirdi. Ülkenin rezil durumda olduğunu vurgulayan Trump, "Ülkemiz rezil olmuş durumda. Bütün dünya bize gülüyor" ifadelerini kullandı. Haberin detayları...

    Trump: Bütün dünya bize gülüyor

    Hileli seçimlerde kaybettiğini savunan 45. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Joe Biden'a ağır eleştirilerde bulundu.

    Trump daha önce de, "Biden ülkemizin lideri olmak için yetersiz bir insan. Biden yönetimi herkese nasıl birlik olunmasını istediğini anlatıyor ancak kendileri kapsayıcı değil. Biden yönetimi oldukça bölücü ve kendisi ABD tarihinin en beceriksiz başkanı" ifadelerini kullanmıştı.

    Söz konusu seçimin ardından 6 Ocak 2021'de ABD Kongresi'nin yeni başkanı resmi olarak onaylamak için toplandığı gün Washington DC'de gerçekleştirdiği mitingde Trump, seçim sonuçlarını tanımadığını açıklayıp çok sert açıklamalarda bulunmuştu.

        Trump seçmeni galeyana gelerek Kongre'yi basmış çok sayıda kişi ölmüş ve yaralanmıştı. Tarihi Kongre baskını dünyayı şaşkına çevirmişti.

        "ÜLKEMİZ REZİL OLMUŞ DURUMDA"

        Trump bu sefer sert eleştirilerine bir yenisini daha ekleyerek sitemlerde bulundu. ABD'nin gün geçtikçe değer kaybetmeye başladığını vurgulayarak, "Ülkemiz rezil olmuş durumda. Bütün dünya bize gülüyor" şeklinde konuştu.

        ADAYLIĞA ODAKLANDI

        Trump, yeniden aday olmaktan alıkoyacak şeyin ne olduğunun sorulması üzerine, "Hiç beklemiyorum ama doktorumdan kötü haber verecek bir telefon alırsam o zaman aday olmam. Bunlar Tanrı'dan gelen şeyler ancak ben kendimi çok iyi hissediyorum" yanıtını verdi.

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