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    • 26.09.2021 18:09
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    Almanya'daki genel seçimlere yoğun katılım gerçekleşti

    Almanya'da 16 yıllık Angela Merkel dönemi sona erdi... 20. dönem Federal Meclisi'ni belirlemek için gerçekleştirilen genel seçimlere ülke çapında yoğun katılım gerçekleşti. Seçimlerde yaklaşık 900 bini Türk olmak üzere 7.5 milyon göçmen kökenli, siyasi tercihlerini sandığa yansıttı.

    Almanya’da seçimlere yoğun katılım!

    Almanya'da 20. dönem Federal Meclisi'ni belirlemek için gerçekleştirilen genel seçimlerde heyecan devam ediyor.

    Oy verme işleminin ilk saatlerinde yaşlı seçmenler ağırlıklı olarak oy kullanırken gün ortasından itibaren genç ve orta yaşlı seçmenler sandığa ilgi gösterdi.



    Şu ana kadar ülke çapında seçimlere yoğun katılım olduğu gözleniyor.

    Seçmenler, bu seçimlerin ardından hem hükümet yapısında hem de sosyal politikalarda değişim beklediklerini ifade etti.



    SEÇMENLER UZUN KUYRUKLAR OLUŞTURDU
    Ülkedeki seçimlere katılımın bu sefer yoğun olduğu gözlendi. Berlin'deki bir okuldaki seçim lokalinde oy kullanmak isteyen seçmenler uzun kuyruklar oluşturdu.



        LASCHET'İN OYU GEÇERLİ SAYILDI
        Öte yandan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) Partileri'nin başbakan adayı Armin Laschet'in, oy pusulasında kullandığı oyun gözükmesi kamuoyunda tartışma konusu oldu.

        Ancak Federal Seçim Kurulu, Laschet'in oyunun geçerli olduğunu açıkladı.



        GÖZLER TÜRK OYLARINDA
        Seçimlerde yaklaşık 900 bini Türk olmak üzere 7.5 milyon göçmen kökenli, siyasi tercihlerini sandığa yansıtacak. Ülkeyi 16 yıldır yöneten Başbakan Angela Merkel'in yeniden aday olmadığı seçimlerde başbakanlık için, Hıristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin adayı 60 yaşındaki Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Armin Laschet, Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) 63 yaşındaki Maliye Bakanı Olaf Scholz ve Yeşillerden partinin Eş Başkanı Annalena Baerbock yarışıyor.
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