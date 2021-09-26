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    • 27.09.2021 08:53
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    Almanya'da seçim sonuçları belli oldu! İşte koalisyon senaryoları

    Son dakika habeir! Almanya'da yapılan genel seçimin kazananı, oyların yüzde 25,7'sini alan Sosyal Demokrat Parti (SPD) oldu. Merkel'in partisi Hristiyan Birlik (CDU/CSU) 24,1'de kalırken, Yeşiller Partisi (GRN) ise, tarihi rekorunu kırarak yüzde 14,8 oy aldı. Başbakan Merkel'in koalisyon kurulana kadar görevde kalacak, koalisyon müzakerelerinin de Noel'e kadar uzayabileceği belirtiliyor.

    AJANSLAR
    Almanya’da seçimin kazananı belli oldu!

    Almanya'da yapılan genel seçimlerde Sosyal Demokrat Parti (SPD) oyların yüzde 25,7'sini alarak birinci oldu.

    Federal Seçim Kurulu, 20. Dönem Federal Meclisin oluşması için yapılan genel seçimlerin geçici resmi sonuçlarını açıkladı.

    Maliye Bakanı Olaf Scholz'u başbakan adayı gösteren SPD genel seçimlerde oyların yüzde 25,7'sini aldı.

    2017 seçimlerine göre oyunu 5,2 puan artıran SPD, 2002'den sonra ilk kez sandıktan birinci parti çıktı.

    Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Armin Laschet'i başbakan adayı gösteren Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ise yüzde 24,1'lik oy oranıyla ikinci sırada yer aldı.

    CDU ve Bavyera eyaletinde teşkilatlanmış kardeş parti konumundaki Hristiyan Sosyal Birlik Partisi'nden (CSU) oluşan CDU/CSU'nun oy oranı 2017'deki seçimlere göre 8,9 puan azaldı.

    CDU/CSU, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yapılan genel seçimlerde en düşük oy oranını almış oldu.

    Yeşiller Partisi oy oranını 4 yıl önceki seçimlere göre 5,8 puan arttırarak 14,8 ile üçüncü olurken oy oranını 0,7 puan yükselten Hür Demokrat Parti (FDP) yüzde 11,5 ile dördüncü sırada yer aldı.

    Yeşiller Partisi, şimdiye kadarki genel seçimlerde en yüksek oy oranını yakaladı.

    Göçmen ve İslam karşıtı Almanya için Alternatif (AfD) partisi ise 2017'ye göre oy oranında 2,3 puan düşüş yaşayarak 10,3 ile beşinci parti oldu.

    Sol Parti de bir önceki seçimlere göre 4,3 puan oy kaybederek 4,9 ile altıncı parti çıktı.

    Yüzde 5'lik seçim barajını geçememesine rağmen en az 3 bölgeden milletvekili çıkaran Sol Parti Alman Seçim Yasası'na göre elde ettiği oy oranında milletvekili kazandı ve gelecek yasama döneminde mecliste grup olarak temsil edilecek.

    Geçici resmi sonuçlara göre meclisteki milletvekili dağılımı şu şekilde oldu:

    SPD 206, CDU/CSU 196, Yeşiller 118, FDP 92, AfD 83, Sol Parti 39.

    Ayrıca Danimarkalı azınlığın kurduğu ve özel düzenlemeyle seçim barajından muaf tutulan Güney Schleswig Seçmen Birliği (SSW) de 1 milletvekili ile mecliste yer alacak.


    KOALİSYON PAZARLIKLARI NE KADAR SÜRECEK VE KİMLER KİMLERLE KOALİSYON YAPABİLİR?
    Başbakan Merkel'in koalisyon kurulana kadar görevde kalacak, koalisyon müzakerelerinin de Noel'e kadar uzayabileceği belirtiliyor. Ülkenin en büyük iki partisi Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Hristiyan Birlik partilerinin (CDU/CSU) "büyük koalisyon" kurmaması halinde, yeni hükümet için en az üç partinin bir araya gelmesi gerekecek. Tüm partiler, aşırı sağcı ve Avrupa Birliği karşıtı Almanya İçin Alternatif (AfD) Partisi'yle birlikte çalışmayacaklarını açıkladı.

        PARTİ RENKLERİNE GÖRE OLUŞABİLECEK 3'LÜ KOALİSYONLAR
        Bu durumda partilerin renklerini sembolize eden koalisyon seçenekleri şöyle:

        "Trafik Işığı": Sosyal Demokrat Parti, Hür Demokrat Parti, Yeşiller Partisi koalisyonu
        "Jamaika": Hristiyan Birlik, Hür Demokrat Parti, Yeşiller Partisi koalisyonu
        "Kenya": Sosyal Demokrat Parti, Hristiyan Birlik, Yeşiller Partisi koalisyonu
        "Almanya": Sosyal Demokrat Parti, Hristiyan Birlik, Hür Demokrat Parti koalisyonu
        "Kırmızı-kırmızı-yeşil": Sosyal Demokrat Parti, Sol Parti, Yeşiller Partisi koalisyonu (Ancak Sol Parti yüzde 5 barajını aşamadığı için bu koalisyon ihtimali kalmadı)



        ALMANYA'DA GENÇLER KİME OY VERDİ?
        30 yaş altı seçmenlerde iki parti öne çıktı.
        Yeşiller Partisi (GRN) ve Hür Demokrat Parti (FDP) gençlerin oylarının yüzde 40'tan fazlasını almış görünüyor.
        Hür Demokrat ve Yeşiller, seçim sonrası gelecek koalisyon görüşmelerinde en çok söz sahibi olacak partiler olarak öne çıkıyor.
        Sosyal Demokratların genç oylarında yeterince başarılı olmaması ise bazı kesimler tarafından şaşırtıcı olarak değerlendiriliyor.

        ZDF ve Forschungsgruppe Wahlen'e göre genç seçmenin oy dağılımı şöyle:
        Yeşiller Parti (GRN): Yüzde 22
        Hür Demokrat Parti (FDP): Yüzde 20
        Sosyal Demokrat Parti (SPD): Yüzde 17
        Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU): Yüzde 11
        Sol Parti: Yüzde 8
        Almanya için Alternatif Partisi (AfD): Yüzde 8

        26 EYLÜL SEÇİM GÜNÜ
        23.50 -         Resmi olmayan sonuçlara göre; Sosyal Demokrat Parti (SPD) oyların 25,9'unu adı. Böylece SPD yüzde 24,1 bandında görünen Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile aradaki farkı yüzde 1,8'e yükseltti.

        22.00 - SCHOLZ DA LASCHET DE HÜKÜMETİ KURMAK İSTİYOR

        Deutsche Welle Türkçe'nin aktardığına göre; Almanya'da bugün yapılan federal seçimlerin ilk sonuçları netleşmeye başlarken ilk iki sırada yer alan partinin başbakan adaylarının her ikisi de hükümet kurmak istediklerini açıkladı.

        Resmi olmayan ilk sonuçlara göre, seçimi galibiyetle tamamlayan Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) başbakan adayı Olaf Scholz, ZDF kanalında yaptığı açıklamada "Almanya'da iyi bir pragmatik hükümetin kurulması için görevin kendisine verildiğini" söyledi.

        SPD'nin ardından yüzde 1'lik oy farkı ile ikinci sırada yer alan Hristiyan Birlik partilerinin genel başkanı ve başbakan adayı Armin Laschet ise "Almanya'yı ileri götürecek bir koalisyon" kurmak istediğini ifade etti. Sonuçların netleşmesinin ardından en çok oy alan partinin adayı hükümet kurmak için görevlendirilecek.



        Angela Merkel, partisinin adayı Armin Laschet'i kürsüde yalnız bırakmadı.

        21.30 - SOL PARTİ: SONUÇLAR FELAKET

        Sol Parti'nin Meclis Grup Başkanı Jan Korte partisinin federal meclis seçimlerinde elde ettiği sonuçlarla ilgili yaptığı açıklamada sonuçları "felaket" olarak nitelendirdi. "Her açıdan berbat, felaket sonuçlar" diye konuşan Korte, şimdi son yıllarda nerede yanlış yapıldığını sormanın zamanı olduğunu ifade etti.

        Partinin başbakan adayı Dietmar-Bartsch da son yıllarda hatalar yapıldığını ifade ederek, "Böyle devam edemez" şeklinde konuştu. İlk sonuçlara göre, Sol Parti'nin oy oranı yüzde 5.

        21.15 - YEŞİLLER: BU AKŞAM KUTLAMA YAPMIYORUZ, ÇÜNKÜ...

        Yeşiller'in başbakan adayı Annalena Baerbock, hayal kırıklığı yaratan Seçim sonucunun büyük oranda "kendi hataları" ile ilişkili olduğunu söyledi. Baerbock, "Bu akşam kutlama yapamıyoruz. Birinci parti olmak ve ülkeyi şekillendirmek istedik. Daha fazlasını istedik. Kısmen seçim kampanyasının başında bizzat yaptığımız hatalar, özellikle de kendi hatalarım nedeniyle bunu başaramadık. Bu sefer yetmedi ama partimizin bir gelecek misyonu var… Şimdi bu misyona odaklanacağız. Gece devam ediyor… Bu ülkenin bir iklim hükümetine ihtiyacı var, seçimin sonucu bu" diye konuştu.

            21.00 - SPD FARKI AÇIYOR

            Almanya federal meclis seçimlerinin tahmini sonuçlarına göre, Sosyal Demokrat Parti (SPD) en güçlü rakibi Hıristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile arasındaki farkı açıyor. Son verilere göre, Olaf Scholz'ün başbakan adaylığını yürüttüğü SPD'nin oy oranı yüzde 25,2'ye yükseldi. Armin Laschet genel başkanlığındaki Birlik partilerinin oy oranı ise yüzde 24,6. Üçüncü sırada yüzde 14,3 oy oranı ile Yeşiller yer alıyor. Yeşiller'i yüzde 11,6 oy oranı ile Hür Demokrat Parti (FDP), yüzde 10,8 oy oranı ile sağ popülist Almanya İçin Alternatif (AfD) ve yüzde 5 ile Sol Parti izliyor.

            20.10 - VE SCHOLZ KONUŞTU

            Merkez sol lider Olaf Scholz, sonuçlar karşısında kutlama yapan destekçilerine seslenerek, sonuçları "büyük başarı" olarak nitelendirdi. Scholz, "Sonuçlar gösteriyor ki seçmen benim yeni şansölye olmamı istiyor" ifadelerini kullandı.

            20.05 - LASCHET'TEN İLK AÇIKLAMA

            Almanya'da Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin başbakan adayı Armin Laschet, "Hristiyan Birlik partilerinin öncülüğünde bir koalisyon kurmak için elimizden geleni yapacağız" açıklaması yaptı.

            Türklere yönelik tutumu nedeniyle 'Türk Armin' olarak anılan Laschet'in "geleceğin koalisyonu" ifadelerini kullanması FDP ve Yeşiller ile bir koalisyon sinyali olarak yorumlandı. Laschet "Almanya'yı bir arada tutmalıyız" diyerek "Bütün demokratların çaba göstermesine ihtiyaç olduğunu" belirtti.

            19.30 - KOALİSYON OLASILIKLARI

            Böylesine başa baş bir durumda koalisyon ihtimallerini tahmin etmek zor. Ancak Deutsche Welle Türkçe'in haberine göre; seçeneklerden biri 'büyük koalisyon'un devam etmesi; yani 2013 yılından bu yana Almanya'yı yöneten CDU/CSU ve SPD'nin yeniden koalisyon hükümeti kurması.

            Diğer koalisyon alternatifleri ise üçlü CDU/CSU, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) koalisyonu veya SPD, Yeşiller ve FDP koalisyonu olarak görülüyor.

            Yeni başbakanın belirlenmesi koalisyon hükümeti kurulana kadar mümkün olmayacak. Bu süreç aylar alabilir. Başbakan Angela Merkel'in de yeni başbakan seçilene kadar görev yapması gerekiyor.

            19.20 - AÇIKLAMALAR PEŞ PEŞ GELİYOR

            Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Sekreteri Lars Klingbeil, sandık çıkış anketlerinin yayınlanmasının hemen ardından konuştu ve SPD'nin yönetme yetkisini aldığını öne sürdü. Klingbeil, "Halk Olaf Scholz'un şansölye olmasını istiyor" dedi.

            19.15 - İktidardaki Hıristiyan Birlik Partisi (CDU) Genel Sekreteri Ziemiak, kaybın acı olduğunu belirterek, "Fakat sonuçlar çok yakın. Uzun bir gece olacak" açıklaması yaptı.

            Alman Yeşiller Partisi Genel Sekreteri Kellner Sosyal Demokrat Parti'yi (SPD) seçim başarısından dolayı kutladı. Kellner, tüm demokrat partilerle koalisyon açısından neyin mümkün olduğunu görmek için görüşmeye istekli olduklarını da sözlerine ekledi.

            19:00 - SANDIK ÇIKIŞ ANKETLERİ YAYINLANDI

            Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD'nın yayımladığı ilk sandık çıkış anketine göre ilk sonuçlar şöyle:

            * Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Armin Laschet'i başbakan adayı gösteren Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri yüzde 25 oy aldı.

            * Maliye Bakanı Olaf Scholz'u başbakan adayı gösteren Sosyal Demokrat Parti (SPD), bir önceki seçimlere göre oy oranını yüzde 4,5 artırarak yüzde 25 oy aldı.

            * Yeşiller Partisi ise 4 yıl önceki seçimlere göre oy oranını yüzde 6,1 yükselterek yüzde 15'e çıkardı.

            * Hür Demokrat Parti (FDP) ile aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi de ilk sandık çıkış anketine göre yüzde 11'er oy aldı. FDP, bir önceki seçime göre oy oranını yüzde 0,3 artırırken AfD'nin oyları ise yüzde 1,6 azaldı.

            * Sol Parti ise sandık çıkış anketinde yüzde 5'te kaldı. Sol Parti'nin oylarının bir önceki seçime göre yüzde 4,2 azalması dikkati çekti.

            * İlk seçim anketine göre Almanya Federal Meclis'te oy dağılımı şu şekilde: CDU/CSU 200, SPD 197, Yeşiller 119, FDP 87, AfD 87, Sol Parti 39. (Sandık çıkış anketleri seçim sonuçlarına dair her zaman doğru öngörüyü sunmuyor...)

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