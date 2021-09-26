Almanya yeni şansölyesini seçiyor! Oy kullanma işlemi sona erdi, ilk sonuçlar geldi | Dakika dakika tüm gelişmeler

Almanya'da 16 yıllık Angela Merkel dönemi sona erdi... 20. dönem Federal Meclisi'ni belirlemek için gerçekleştirilen genel seçimlere ülke çapında yoğun katılım gerçekleşti.
Seçimlerde yaklaşık 900 bini Türk olmak üzere 7.5 milyon göçmen kökenli, siyasi tercihlerini sandığa yansıttı.
İşte Almanya'nın yeni şansölyesini belirleyecek seçimlere ilişkin dakika dakika tüm gelişmeler;
Saat 20.07 Sosyal Demokrat Partinin (SPD) başbakan adayı Scholz, "Halkımız, başbakan olarak Olaf Scholz'u görmek istiyor." ifadelerini kullandı.
Saat 20.07 Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin başbakan adayı Laschet, "Hristiyan Birlik partilerinin öncülüğünde bir koalisyon kurmak için elimizden geleni yapacağız." dedi.
Saat 18.00 Ülke genelinde oy kullanma işlemi sona erdi.
OY KULLANMA İŞLEMİ SONA ERDİ
Almanya'da yaklaşık 60,4 milyon seçmenin bulunduğu ve Başbakan Angela Merkel'in aday olmadığı genel seçimlerde oy kullanma işlemi yerel saatle 18.00'de sona erdi.