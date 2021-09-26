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    • 26.09.2021 20:52
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    Almanya yeni şansölyesini seçiyor! Oy kullanma işlemi sona erdi, ilk sonuçlar geldi | Dakika dakika tüm gelişmeler

    Almanya'da yaklaşık 60,4 milyon seçmenin bulunduğu ve Başbakan Angela Merkel'in aday olmadığı genel seçimlerde oy kullanma işlemi yerel saatle 18.00'de sona erdi. Hristiyan Birlik (CDU/CSU) Laschet ve Sosyal Demokrat Partinin adayı Scholz, oy verme işleminin soan ermesiyle birlikte peş peşe açıklamalarda buunurken ilk sandıklardaki sonuçlar da belli oldu. İşte kritik seçime ilişkin dakika dakika tüm gelişmeler...

    Almanya yeni şansölyesini seçiyor!

    Almanya'da 16 yıllık Angela Merkel dönemi sona erdi... 20. dönem Federal Meclisi'ni belirlemek için gerçekleştirilen genel seçimlere ülke çapında yoğun katılım gerçekleşti.

    Seçimlerde yaklaşık 900 bini Türk olmak üzere 7.5 milyon göçmen kökenli, siyasi tercihlerini sandığa yansıttı.




    İşte Almanya'nın yeni şansölyesini belirleyecek seçimlere ilişkin dakika dakika tüm gelişmeler;

    Saat 20.07 Sosyal Demokrat Partinin (SPD) başbakan adayı Scholz, "Halkımız, başbakan olarak Olaf Scholz'u görmek istiyor." ifadelerini kullandı.

    Saat 20.07 Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin başbakan adayı Laschet, "Hristiyan Birlik partilerinin öncülüğünde bir koalisyon kurmak için elimizden geleni yapacağız." dedi.

    Saat 18.00 Ülke genelinde oy kullanma işlemi sona erdi.



    OY KULLANMA İŞLEMİ SONA ERDİ
    Almanya'da yaklaşık 60,4 milyon seçmenin bulunduğu ve Başbakan Angela Merkel'in aday olmadığı genel seçimlerde oy kullanma işlemi yerel saatle 18.00'de sona erdi.



        İLK SANDIKLARA GÖRE OY ORANLARI...
        Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD'nın yayımladığı ilk sandık çıkış anketine göre, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Armin Laschet'i başbakan adayı gösteren Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri yüzde 25 oy aldı.

        Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ve Bavyera eyaletinde teşkilatlanmış kardeş parti konumundaki Hristiyan Sosyal Birlik Partisi'nden (CSU) oluşan CDU/CSU'nun oy oranı 2017'deki seçimlere göre yüzde 8 azaldı.


        Olaf Scholz

        Maliye Bakanı Olaf Scholz'u başbakan adayı gösteren Sosyal Demokrat Parti (SPD), bir önceki seçimlere göre oy oranını yüzde 4,5 artırarak yüzde 25 oy aldı.


        Yeşiller Partisi'nin Başbakan adayı Annalena Baerbock

        Yeşiller Partisi ise 4 yıl önceki seçimlere göre oy oranını yüzde 6,1 yükselterek yüzde 15'e çıkardı.

        Hür Demokrat Parti (FDP) ile aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi de ilk sandık çıkış anketine göre yüzde 11'er oy aldı.

        FDP, bir önceki seçime göre oy oranını yüzde 0,3 artırırken AfD'nin oyları ise yüzde 1,6 azaldı.



            Sol Parti ise sandık çıkış anketinde yüzde 5'te kaldı. Sol Parti'nin oylarının bir önceki seçime göre yüzde 4,2 azalması dikkati çekti.

            İlk seçim anketine göre Almanya Federal Meclis'te oy dağılımı şu şekilde: CDU/CSU 200, SPD 197, Yeşiller 119, FDP 87, AfD 87, Sol Parti 39.



            LASCHETTEN AÇIKLAMA
            Almanya'da Hristiyan Birlik partilerinin başbakan adayı Laschet, yaptığı açıklamada, "Hristiyan Birlik partilerinin öncülüğünde bir koalisyon kurmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

            Almanya'da Sosyal Demokrat Partinin başbakan adayı Scholz ise açıklamasında, "Halkımız, başbakan olarak Olaf Scholz'u görmek istiyor." diye konuştu.
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            Almanya yeni şansölyesini seçiyor!
            Haberler Dünya Almanya yeni şansölyesini seçiyor! Oy kullanma işlemi sona erdi, ilk sonuçlar geldi | Dakika dakika tüm gelişmeler
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