Almanya yeni şansölyesini seçiyor! Oy kullanma işlemi sona erdi, ilk sonuçlar geldi | Dakika dakika tüm gelişmeler



Yeşiller Partisi'nin Başbakan adayı Annalena Baerbock

Yeşiller Partisi ise 4 yıl önceki seçimlere göre oy oranını yüzde 6,1 yükselterek yüzde 15'e çıkardı.

Hür Demokrat Parti (FDP) ile aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi de ilk sandık çıkış anketine göre yüzde 11'er oy aldı.

FDP, bir önceki seçime göre oy oranını yüzde 0,3 artırırken AfD'nin oyları ise yüzde 1,6 azaldı.