Yeni Zelanda'da "Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu" isyanı!

Yeni Zelanda'da isyan var. 85 harflik uzunluğu ile "en uzun yer ismi" olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren "Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu, bölgede yaşayanların sıkıntısını arttırmaya başladı.
Teknolojinin hayata girmesiyle birlikte 'konum' bildirimi gibi durumlarda sistem bu ismi kabul etmemeye başladı. Bölge halkı ise Yeni Zelanda hükümetine başvuru yaparak bu ismin kısaltılmasını istedi.
Halkın tercihine göre en fazla 7-8 harfli yeni ismin yıl sonuna kadar verileceği iddia edildi.
Teknolojinin hayata girmesiyle birlikte 'konum' bildirimi gibi durumlarda sistem bu ismi kabul etmemeye başladı. Bölge halkı ise Yeni Zelanda hükümetine başvuru yaparak bu ismin kısaltılmasını istedi.
Halkın tercihine göre en fazla 7-8 harfli yeni ismin yıl sonuna kadar verileceği iddia edildi.