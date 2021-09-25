Son dakika: Arnavutluk'ta kripto para borsası Thodex soruşturmasında tutuklanan isim hakkında flaş karar





NE OLMUŞTU?

22 Eylül'de Arnavutluk polisinden alınan bilgiye göre kırmızı bültenle aranan Thodex kurucusu firari Faruk Fatih Özer'e yardım ve yataklık ettiği gerekçesi ile Arnavutluk vatandaşı E.H., Tiran polisi tarafından tutuklanarak cezaevine konulmuştu.