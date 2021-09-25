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    • Dünya
    • 25.09.2021 11:17
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    • 25.09.2021 11:48
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    Fransa'da "Muhammed ismini yasaklayacağım" diyen aşırı sağcı aday Eric Zemmour'dan skandal sözler

    Sözde insan haklarının, demokrasinin beşiği olarak dünyaya bir örnek gibi sunulan Avrupa'nın maskesi düşüyor. Fransa'da 2022 yılı Nisan ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylar netleşirken, aşırı sağcı Eric Zemmour'un aday olmak için imza toplamaya başlaması ülkede siyaset gündemini sarstı. Zemmour'un "Cumhurbaşkanı olunca Muhammed gibi Müslüman ismi verilmesini yasaklayacağım" sözleri polemik yarattı.

    Muhammed ismini yasaklayacağım

    Fransa'da Danıştay, ülkede İslam ve Müslümanlara yönelik ayrımcılıkla mücadele eden kuruluşların başında gelen "İslamofobi ile Mücadele Kolektifi"nin (CCIF) kapatılmasını onayladı. Fransız siyaset bilimci François Burgat durumu "Fransa'nın yakın tarihine ve yüksek yargı makamlarının siciline kaydedilecek mide bulandırıcı bir gün" diyerek yorumladı.

    Öte yandan aşırı sağcı yazar Eric Zemmour'un aday olmak için imza toplamaya başlaması ülkede siyaset gündemini sarstı. Zemmour'un "Cumhurbaşkanı olunca Muhammed gibi Müslüman ismi verilmesini yasaklayacağım" sözleri ise büyük tepki topladı ve polemik yarattı.

    Aday olabilmek için belediye başkanlarından imza toplamaya başlayan Fransız yazar, henüz adaylığını resmileştirmedi. Verdiği demeçlerde Zemmour, seçimlerde aday olsa da olmasa da, "Fransız kültür ve medeniyeti", "göçmen problemi" , "siyasi İslam" gibi temaları seçim gündemine getirmesinin önemli olduğunu ve bundan mutluluk duyduğunu belirtti.

    Eric Zemmour ve aşırı solcu 'Boyun Eğmeyen Fransa Hareketi'nin lideri ve cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Melenchon televizyon yayınında karşı karşıya geldi. birbirlerinden tamamen zıt görüşlere sahip iki ismin tartışmasına da ülkede yükselen göçmen karşıtlığı, İslam düşmanlığı ve aşırı milliyetçilik konuları damga vurdu.

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    Haberler Dünya Fransa'da "Muhammed ismini yasaklayacağım" diyen aşırı sağcı aday Eric Zemmour'dan skandal sözler
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