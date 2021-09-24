Terör örgütü PKK/ YPG’nin kontrolündeki El-Hol kampında çocuk katliamı

Suriye'nin kuzeydoğusunda PKK/YPG kontrolündeki El-Hol Kampı'nda bu yıl 62 çocuk öldü. Çocuk hakları örgütü Save The Children (Çocukları Kurtarın) tarafından hazırlanan rapora göre, 60 farklı ülkeden toplam 40 bin çocuk El-Hol Kampı'nda çok zor koşullarda yaşıyor.
Raporda, bu yıl şu ana kadar şiddet, hastalık ve kazalar da dahil olmak üzere çeşitli nedenlerle haftada yaklaşık 2 çocuğun öldüğü, toplamda ise bu sayının 62 olduğu belirtildi.
Kampta, özel bir bölümde ve yoğun güvenlik önlemleri altında bulunan yaklaşık 10 bin yabancı DEAŞ unsurunun aileleri de dahil olmak üzere yarısı Iraklı yaklaşık 62 bin kişi bulunuyor.