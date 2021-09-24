Terör örgütü PKK/ YPG’nin kontrolündeki El-Hol kampında çocuk katliamı

Save the Children Suriye Programı Direktörü Sonia Khush, "Burada gördüğümüz, hükümetlerin her şeyden önce çatışma mağdurları olan çocukları basitçe terk etmeleridir" dedi. Sabah'ta yer alan habere göre, El-Hol kampı, zaman zaman kaçışlar, gardiyanlara veya insani yardım görevlilerine yönelik saldırılar veya bıçak ve susturuculu tabanca kullanılan cinayetler de dahil olmak üzere bazı olumsuz olaylara tanık oluyor.

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