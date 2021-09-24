ABD'den teröre açık destek! Temsilciler Meclisi'nden geçen savunma bütçesinde YPG/PKK detayı...





IRAK İÇİN ÖZEL EKLEME

Irak'a verilen destek konusunda tasarıya 2015'te onaylanan savunma bütçesine ilişkin yasadaki eklemenin yeniden yapıldığı dikkatlerden kaçmadı.

Tasarıda, ABD Savunma ve Dışişleri Bakanlarının, Irak'a yönelik kapsamlı bir strateji ve buradaki eğitimlerle ilgili detaylı bir plan sunmadan, Irak merkezi hükümeti ve Irak Bölgesel Kürt Yönetimi ile güvenlik sektörünün reformuna ilişkin angajman sağlamadan ve, DEAŞ'ın mevcut durumu ve kabiliyetleri konusunda rapor sunmadan Irak'a tahsis edilen miktarın yüzde 50'inden fazlasının verilmemesi istendi.

Ayrıca tasarıda Irak güvenlik güçlerinin insan hakları ihlallerine ilişkin de rapor sunulması talep edildi.

Bu tasarının yasalaşması için Senato'nun kendi versiyonunu kabul edip kongrenin iki kanadının tasarılarının Konferans Komitesinde birleştirilip tek tasarı haline getirilip Başkanın imzasına sunulması gerekiyor.

Bu tasarı, yetkilendirme yasası olarak değerlendirildiği için, söz konusu 778 milyar doların Pentagon'a verilmesi için kongrenin iki kanadının aynı zamanda tahsisat yasası çıkarması gerekiyor.