ABD'den teröre açık destek! Temsilciler Meclisi'nden geçen savunma bütçesinde YPG/PKK detayı...

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), mayıs ayında kongreye sunduğu savunma bütçesini içeren yasa tasarısı Temsilciler Meclisi genel kurulunda oylandı.
Oylamada, 316 temsilci "Evet" oyu kullanırken, 113 temsilci tasarıya "Hayır" oyu verdi.
Tasarıya birçok ekleme yapılırken Pentagon'un talep ettiği bütçe miktarına yaklaşık 25 milyar dolar ekleme yapılarak bütçe miktarını 778 milyar dolara çıkarılmış olması dikkat çekti.
ÇOK SAYIDA RAPOR İSTENDİ
ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi ile birlikte tasarıya, bu ülkeye yönelik terörle mücadele ve genel güvenlik durumu konusunda Savunma ve Dışişleri Bakanlıklarından belirli aralıklarla rapor sunulması istendi.
Aynı zamanda, çekilme sürecinde ABD'nin Afganistan'da bıraktığı ekipman, silah ve araçlar konusunda da kongreye gerekli bilgilendirmeler yapması talep edildi.
Diğer taraftan, İran'ın Çin ile ilişkileri, Irak'taki faaliyetleri ve askeri kabiliyet ve desteklediği terör gruplarına ilişkin de rapor hazırlanması istendi.
Çin'in başta Tayvan olmak üzere pasifik bölgesindeki ülkelere yönelik faaliyetlerinin raporlanmasının istendiği tasarıda Çin'in Latin Amerika ve Karayipler'deki faaliyetlerine ilişkin de rapor hazırlanması talebinde bulunuldu.
YPG/PKK'NIN DA İÇİNDE BULUNDUĞU SURİYE'DEKİ GRUPLARA 177 MİLYON DOLAR YARDIM
Tasarıda, Irak ve Suriye'de DEAŞ ile mücadele konusunda eğitim ve destek giderleri için talep edilen 522 milyon doların da aynı şekilde kabul ettiği görülürken, bu miktarın 345 milyon dolarının Irak, 177 milyon dolarının YPG/PKK terör örgütünün de dahil olduğu Suriye eğit-donat programına ayrıldığı tespit edildi.