ABD’de süpermarkete silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

"BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM"

SWAT ekibinin ve diğer memurların saldırının yaşandığı süpermarkette, koridor koridor dolaşarak saklanan kişileri bularak güvenli bölgeye çıkardığını belirten Lane, saldırganın ise kendini vurarak öldürdüğünü açıkladı.

Lane, saldırganın ve kurbanların kimlikleri henüz açıklamazken, "34 yıldır bu işin içindeyim ve hiç böyle bir şey görmedim" dedi.

Saldırıyla ilgili soruşturma devam ediyor.