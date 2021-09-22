ABD sınır polisinin Haitililere yaptığı zulüm tepki çekti

Çoğu Haitili on binden fazla göçmen ülkedeki ekonomik kriz, yoksulluk ve güvenlik kaygıları nedeniyle Meksika'ya geçti. ABD sınır polisinin ABD'ye gitmek için sınırda bekleyen göçmenlere yaptıkları ise yeni bir skandal olarak tarihe geçti. At üzerindeki polislerin göçmenlere karşı sergiledikleri kötü tutum ve hatta onları kırbaçladıkları anlar ajanslar tarafından birçok video ve fotoğrafla kanıtlandı.

İnfial yaratan görüntülerden sonra Beyaz Saray açıklama yapmak ve özür dilemek zorunda kaldı. Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki, "İzlediklerimiz korkunçtu. Bunları gören hiç kimse yaşananları onaylayamaz" ifadesini kullandı.