Taliban'dan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılma talebi! Gönderilen mektupta Suheyl Şahin aday gösterildi

BM'de Afganistan'ı kimin temsil edeceği tartışmaları sürerken, Taliban, BM Genel Sekreterliğine gönderdiği mektupta örgütte eski hükümetin değil kendilerinin temsil edilmesi gerektiğini bildirdi.
Edinilen bilgiye göre; Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Vekili Emirhan Muttaki, gönderdiği mektupta, BM 76. Genel Kurul görüşmelerine katılma talebinde bulundu.
ŞAHİN'İ ADAY GÖSTERDİ
Muttaki, mektubunda Afganistan'ın BM Daimi Temsilciliğine ise sözcülerinden Suheyl Şahin'i aday gösterdi.
Ülkeler, BM büyükelçisi adaylarının ismini örgüte gönderdikten sonra, bu isimler BM Genel Kurulu'nun Akreditasyon Komitesi tarafından onaylanıyor.