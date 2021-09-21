Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 22.09.2021 00:20
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.09.2021 00:59
    ABONE OL

    Taliban'dan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılma talebi! Gönderilen mektupta Suheyl Şahin aday gösterildi

    Taliban, Birleşmiş Milletler'e mektup göndererek, Genel Kurul Görüşmelerine katılma talebinde bulundu ve sözcülerinden Suheyl Şahin'i BM büyükelçisi adayı gösterdi.

    Taliban’dan BM’ye mektuplu katılma talebi!

    BM'de Afganistan'ı kimin temsil edeceği tartışmaları sürerken, Taliban, BM Genel Sekreterliğine gönderdiği mektupta örgütte eski hükümetin değil kendilerinin temsil edilmesi gerektiğini bildirdi.


    Edinilen bilgiye göre; Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Vekili Emirhan Muttaki, gönderdiği mektupta, BM 76. Genel Kurul görüşmelerine katılma talebinde bulundu.

    ŞAHİN'İ ADAY GÖSTERDİ
    Muttaki, mektubunda Afganistan'ın BM Daimi Temsilciliğine ise sözcülerinden Suheyl Şahin'i aday gösterdi.



    Ülkeler, BM büyükelçisi adaylarının ismini örgüte gönderdikten sonra, bu isimler BM Genel Kurulu'nun Akreditasyon Komitesi tarafından onaylanıyor.
        Hanlar Bölgesi gerçek kimliğini buluyor
        Haberler Dünya Taliban'dan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılma talebi! Gönderilen mektupta Suheyl Şahin aday gösterildi
            SON DAKİKA