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    • Dünya
    • 21.09.2021 17:11
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    • 21.09.2021 17:23
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    Son dakika: ABD Başkanı Joe Biden'dan BM Genel Kurulu'nda "birlikte çalışma" çağrısı

    Son dakika haberine göre ABD Başkanı Joe Biden, New York'taki BM Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. “Önümüzdeki 10 yıl insanlık için kritik olacak” diyen Biden, “Benim yönetimim tüm halklar için çalışacak” şeklinde konuştu.

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    Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda konuştu.

    Biden, "Önümüzdeki 10 yıl insanlık için kritik olacak" derken, "Benim yönetimim tüm halklar için çalışacak" şeklinde konuştu.

    Afganistan'dan çekilmelerine değinen Başkan, "20 yıllık savaşa son verdik" dedi.

    "Avrupa Birliği son derece önemli bir ortağımız" diyen Biden, "Uluslararası forumlarda tekrar masaya döndük" ifadesinin altını çizdi.

    Aşırı iklim olaylarına değinen Biden, dünyanın her yanında bu tip olayların yaşandığını vurguladı.

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