Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 21.09.2021 12:28
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.09.2021 12:39
    ABONE OL

    Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, aşı olmadığı için restorana alınmayınca pizzayı sokakta yedi

    Aşırı sağcı Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında geldiği New York’ta koronavirüs aşısı olmadığı için pizza restoranına alınmadı. Bolsonaro ve ona eşlik eden bakanlar, pizzalarını restoranın önündeki kaldırımda yedi. Haberin detayları...

    DHA
    takvim.com.tr
    Bolsonaro ABD’de restoranta alınmadı

    Brezilya'nın haber kanalı G1, 76. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında ABD'nin New York kentine gelen Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun, Kovid-19 aşısı olmadığı için pizza restoranına alınmadığını duyurdu.

    Brezilya Turizm Bakanı Gilson Machado Neto'nun sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğrafta, Bolsonaro'nun ve ona eşlik eden bakanların, pizza restoranının önündeki kaldırımda pizza yediği görüldü.

    New York'ta 16 Ağustos'tan bu yana uygulanan kısıtlamalara göre, kapalı alanlara giriş yapmak isteyen kişiler aşı kartını yetkililere göstermek zorunda.
        Toplu taşıma sistemi çökme noktasına geldi!
        Haberler Dünya Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, aşı olmadığı için restorana alınmayınca pizzayı sokakta yedi
            SON DAKİKA