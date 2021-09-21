Almanya'daki 16 yıllık Merkel iktidarı sona ermek üzere: Almanya ve Avrupa siyasetini dönüştürdü

Demokratik Alman Cumhuriyeti'nde (DDR) yetişen Merkel, bir röportajında Berlin duvarının yıkılmasını tarihi bir dönüm noktası olarak değerlendirirken, sosyalist sistemin yıkılmasına atfen "Hiçbir siyasi sistemin ebedi olmadığını gördük," ifadelerini kullanmıştı. Merkel için Doğu Blokunun çöküşü liberal demokrasinin zaferiydi ancak inşa edilen siyasal sistemlerin sona erebileceğinin de kanıtıydı. Merkel, hiçbir siyasi kazanımın ebediyete kadar sürmeyeceğini, değerlerin ve hakların müdafaa edilmesi gerektiğini çok erken yaşta tecrübe etmişti.

Merkel, kendisine yöneltilen "İleride sizin hakkınızda söylenmesini hiç istemediğiniz şey nedir?" sorusuna hiç düşünmeden, "Tembel olduğumu söylemesinler," cevabını vermiştir. Merkel'in yetiştiği Protestan kültürü ve iş ahlakında tembellik, bir insana yapılabilecek en ağır suçlama olduğundan, bu cevabına çok şaşırmamak gerek. Temkinli kişiliğinin ve rasyonel düşünceye atfettiği değerin siyasi hayatında karar alma süreçlerini doğrudan etkilediği söylenebilir.