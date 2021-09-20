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    • Dünya
    • 20.09.2021 09:32
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    • 20.09.2021 09:40
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    Taliban'dan Pyanj nehri üzerinde ilginç tatbikat! Deniz bisikletleriyle geçmeye çalıştılar

    Taliban üyeleri, olası bir saldırı durumunda Pyanj nehrini rahat geçmek için tatbikat düzenledi. Ellerindeki ağır silahlarla deniz bisikletlerine binen Taliban militanları, en kolay şekilde nehrin karşısına ulaşmaya çalıştı.

    Taliban’dan ilginç tatbikat!

    Afganistan'da ABD'nin çekilmesiyle Taliban yönetimi ele aldı. Ülkede yaşanan belirsizlik sürerken Taliban yönetimi geçici hükümeti kurarak icraatlarına başladı. Yakın zamanda düzenli ordu kurulacağı açıklanırken Taliban üyelerinin ilginç fotoğrafları sosyal medyada gündem oluyor.

    Yaklaşık 10 gün önce hükümetini ilan eden Taliban, askeri anlamda da çeşitli çalışmalara devam ediyor.

    Kabil'in ele geçirildiği günler ellerinde ağır makinalı silahlarla çarpışan arabalara ve atlı karıncaya binen Taliban üyelerinin bu kez de kuğulu deniz bisikletlerinde çekilen fotoğrafları ortaya çıktı.

    NEHRİ GEÇME TATBİKATI YAPTILAR
    Taliban üyeleri, olası bir saldırı durumunda Pyanj nehrini rahat geçmek için tatbikat düzenledi. Ellerindeki ağır silahlarla deniz bisikletlerine binen Taliban militanları, en kolay şekilde nehrin karşısına ulaşmaya çalıştı.

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    Haberler Dünya Taliban'dan Pyanj nehri üzerinde ilginç tatbikat! Deniz bisikletleriyle geçmeye çalıştılar
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