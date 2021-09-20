Kremlin açıkladı: Başkan Erdoğan Rusya'ya çalışma ziyareti gerçekleştirecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya'ya ziyaret hazırlığının yapıldığını bildirdi.

Peskov, gazetecilere, Erdoğan'ın Rusya'ya gerçekleştirmeyi planladığı ziyarete ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın Rusya'ya yapacağı çalışma ziyareti ile ilgili hazırlık yapıldığını belirten Peskov, "İkili ilişkilerin başlamasından bu yana en kapsamlı gündem olacak. Bu ilişkiler çok yönlü ve devlet başkanlarının bu bağlamda her zaman konuşacak şeyleri var." dedi.





Peskov, iki liderin görüşmede Suriye ve diğer bölgesel sorunları da ele alacağını ifade etti.



ERDOĞAN'IN ABD ZİYARETİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılım ve bir dizi resmi temaslarda bulunmak üzere ABD'nin New York kentine geldi. Erdoğan'ı hali hazırda New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve beraberindeki heyet, JFK Havalimanı'nda karşıladı.







Başkan Erdoğan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesince (TASC) düzenlenen "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" başlıklı konferanına katıldı. Erdoğan, daha sonra Yeni Türkevi Binası'nın açılış törenine katılacak.