En zengin 25 aile ve servetleri açıklandı! Zirvede 'Walton'lar var...

Bloomberg, 2021 yılı için dünyanın en zengin ailelerini ve servetlerini yayınladı.
Söz konusu ailelerin, 2 yıldır dünyayı kasıp kavuran Covid-19 salgınından etkilenmediği, aksine servetlerini artırdıkları ortaya çıktı.
Bunlardan Walton ailesi, 238 milyar dolarla, ilk sırayı aldı.
1. Walton ailesi Serveti: 238.2 milyar dolar
Ülke: ABD
Şirket: Walmart Inc & Sam's Club
2. Mars ailesi Serveti: 141.9 milyar dolar
Ülke: ABD Şirket: Mars
3. Koch ailesi Serveti: 124.4 milyar dolar
Ülke: ABD
Şirket: Koch Industries
4. Hermes ailesi Serveti: 111.6 milyar dolar
Ülke: Fransa
Şirket: Hermes