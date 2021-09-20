En zengin 25 aile ve servetleri açıklandı! Zirvede 'Walton'lar var...







5. Al Suud ya da Suud ailesi Serveti: 100 milyar dolar



Ülke: Suudi Arabistan



Suudi Arabistan'ın kraliyet ailesinin serveti milyar dolar.

Listede bulunan tek Arap aile.



6. Ambani ailesi Serveti: 93.7 milyar dolar



Ülke: Hindistan



Şirket: Reliance Industries