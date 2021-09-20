Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    En zengin 25 aile ve servetleri açıklandı! Zirvede 'Walton'lar var...

    Dünyanın en zengin 25 ailesi ve servetleri açıklandı. Birinci sırayı ABD'li Walmart’ın sahibi Walton ailesi aldı. Peki, zenginler listesinde kimler var? İşte merak edilen tüm detaylar...

    İşte en zenginler
    Sesli dinlemek için tıklayınız.

    Bloomberg, 2021 yılı için dünyanın en zengin ailelerini ve servetlerini yayınladı.

    Söz konusu ailelerin, 2 yıldır dünyayı kasıp kavuran Covid-19 salgınından etkilenmediği, aksine servetlerini artırdıkları ortaya çıktı.



    Bunlardan Walton ailesi, 238 milyar dolarla, ilk sırayı aldı.

    1. Walton ailesi Serveti: 238.2 milyar dolar

    Ülke: ABD

    Şirket: Walmart Inc & Sam's Club

    2. Mars ailesi Serveti: 141.9 milyar dolar

    Ülke: ABD Şirket: Mars



    3. Koch ailesi Serveti: 124.4 milyar dolar

    Ülke: ABD

    Şirket: Koch Industries

    4. Hermes ailesi Serveti: 111.6 milyar dolar

    Ülke: Fransa

    Şirket: Hermes




        5. Al Suud ya da Suud ailesi Serveti: 100 milyar dolar

        Ülke: Suudi Arabistan

        Suudi Arabistan'ın kraliyet ailesinin serveti milyar dolar.
        Listede bulunan tek Arap aile.

        6. Ambani ailesi Serveti: 93.7 milyar dolar

        Ülke: Hindistan

        Şirket: Reliance Industries



        7. Wertheimer ailesi Serveti: 61.8 milyar dolar

        Ülke: Fransa

        Şirket: Chanel S.A.

        8. Johnson ailesi Serveti: 61.8 milyar dolar

        Ülke: ABD - Boston

        Şirket: Fidelity



        9. Thomson ailesi Serveti: 61.1 milyar dolar

        Ülke: Kanada

        Şirket: Thomson Reuters

        10. Boehringer& von Baumbach ailesi Serveti: 59.2 milyar dolar

        Ülke: Almanya

        Şirket: Boehringer Ingelheim

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Emekliye en az 1.711 TL
        Haberler Dünya En zengin 25 aile ve servetleri açıklandı! Zirvede 'Walton'lar var...
            SON DAKİKA