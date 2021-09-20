Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten Türkiye'ye teşekkür





Türkiye'nin, çatışmalara son vermek için en önemli araçlardan biri olan Arabuluculuk Dostlar Grubu'na eş başkanlık da dahil olmak üzere sürekli desteğini de memnuniyetle karşıladığını dile getiren Guterres, Türkiye ile yakın iş birliğinin süreceğini sözlerine ekledi.





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