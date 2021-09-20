ABD'den flaş karar: Ülkeye seyahat edecek 18 yaş üzeri yabancılara aşı zorunluluğu!

Dünya genelinde mücadele edilen koronavirüs salgınına karşı ülkeler aşılama çalışmalarını sürdürüyor.
Koronavirüsle mücadele kapsamında ABD'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. ABD yönetiminin, ülkeye seyahat edecek 18 yaş üzerindeki tüm yabancı ülke vatandaşlarına Kovid-19 aşısı zorunluğu getireceği belirtildi.
BIDEN AÇIKLAYACAK
Amerikan basınına konuşan üst düzey yetkililer, Biden yönetiminin, uluslararası seyahatte Kovid-19 önlemlerine ilişkin bugün yeni politikalarını açıklayacağını bildirdi.
AŞI ZORUNLUĞU
Yetkililer, Biden yönetiminin, ABD'ye seyahat edecek 18 yaş üzerindeki tüm yabancı ülke vatandaşlarına Kovid-19'a karşı tam aşılı olma zorunluluğu getireceğini kaydetti.