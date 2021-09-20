Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 20.09.2021 17:29
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.09.2021 17:44
    ABONE OL

    ABD'den flaş karar: Ülkeye seyahat edecek 18 yaş üzeri yabancılara aşı zorunluluğu!

    Son dakika haberleri... ABD yönetiminin, ülkeye seyahat edecek 18 yaş üzerindeki tüm yabancı ülke vatandaşlarına Kovid-19 aşısı zorunluğu getireceği belirtildi.

    AA
    ABD’den aşı kararı!

    Dünya genelinde mücadele edilen koronavirüs salgınına karşı ülkeler aşılama çalışmalarını sürdürüyor.

    Koronavirüsle mücadele kapsamında ABD'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. ABD yönetiminin, ülkeye seyahat edecek 18 yaş üzerindeki tüm yabancı ülke vatandaşlarına Kovid-19 aşısı zorunluğu getireceği belirtildi.

    BIDEN AÇIKLAYACAK
    Amerikan basınına konuşan üst düzey yetkililer, Biden yönetiminin, uluslararası seyahatte Kovid-19 önlemlerine ilişkin bugün yeni politikalarını açıklayacağını bildirdi.

    AŞI ZORUNLUĞU
    Yetkililer, Biden yönetiminin, ABD'ye seyahat edecek 18 yaş üzerindeki tüm yabancı ülke vatandaşlarına Kovid-19'a karşı tam aşılı olma zorunluluğu getireceğini kaydetti.

        Şu anda tüm uluslararası uçuşlarda ülkeye giriş için PCR testi isteyen ABD yönetiminin, söz konusu seyahat düzenlemesine ilişkin duyuruyu bugün ilerleyen saatlerde yapması bekleniyor.

        Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Kar geliyor! Meteoroloji gün vererek uyardı!
        Haberler Dünya ABD'den flaş karar: Ülkeye seyahat edecek 18 yaş üzeri yabancılara aşı zorunluluğu!
            SON DAKİKA