ABD'den flaş karar: Ülkeye seyahat edecek 18 yaş üzeri yabancılara aşı zorunluluğu!

Dünya genelinde mücadele edilen koronavirüs salgınına karşı ülkeler aşılama çalışmalarını sürdürüyor.

Koronavirüsle mücadele kapsamında ABD'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. ABD yönetiminin, ülkeye seyahat edecek 18 yaş üzerindeki tüm yabancı ülke vatandaşlarına Kovid-19 aşısı zorunluğu getireceği belirtildi.