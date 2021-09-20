ABD basınından flaş iddia! New York Times: İranlı nükleer fizikçi yapay zekalı tüfekle öldürüldü

ROBOT KATİL TÜFEK

NYT'nin İsrailli, İranlı ve ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre, Fahrizade'nin yolda "U" dönüşü yapacağı noktaya yüksek teknolojili kameraların bulunduğu bir araç ve robot katil tüfeğinin bulunduğu bir pick-up araç yerleştirildi.