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    • Dünya
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    • 20.09.2021 09:16
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    ABD basınından flaş iddia! New York Times: İranlı nükleer fizikçi yapay zekalı tüfekle öldürüldü

    İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade suikasti ile ilgili şoke eden bir iddia ortaya atıldı. ABD’li New York Times 27 Kasım’da Tahran yakınlarında gerçekleştirilen Fahrizade suikastının uydudan kontrol edilen ve “yapay zekaya” sahip bir makineli tüfekle gerçekleştirildiği öne sürdü. Söz konusu haberde Muhsin Fahrizade suikastında karısının burnunun bile kanamadığı da belirtildi.

    Geçen yıl 27 Kasım'da Tahran yakınlarında gerçekleştirilen saldırıyla ilgili yeni bilgilere ulaşan "The New York Times" (NYT) gazetesinin haberine göre, suikastta, dakikada 600 mermi atan ve yapay zekaya sahip robot bir makineli tüfek kullanıldı.

    Fahrizade'nin, 1.600 kilometre uzaklıktaki bir lokasyondan, uydu aracılığıyla bir Mossad keskin nişancısı tarafından vurulduğu da öne sürüldü.

    ROBOT KATİL TÜFEK
    NYT'nin İsrailli, İranlı ve ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre, Fahrizade'nin yolda "U" dönüşü yapacağı noktaya yüksek teknolojili kameraların bulunduğu bir araç ve robot katil tüfeğinin bulunduğu bir pick-up araç yerleştirildi.
        ABD basınından flaş iddia: Yapay katil!
        Haberler Dünya ABD basınından flaş iddia! New York Times: İranlı nükleer fizikçi yapay zekalı tüfekle öldürüldü
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