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    • Dünya
    • 19.09.2021 23:24
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    • 19.09.2021 23:27
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    ABD'de askeri eğitim uçağı evlerin üzerine düştü! Yaralılar var

    ABD’nin Texas eyaletinde askeri eğitim uçağının iki evin üzerine düştüğü bildirildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2’si pilot toplam 5 kişi yaralandı.

    İHA
    ABD’de eğitim uçağı evlerin üstüne düştü!

    ABD'nin Texas eyaletinde askeri eğitim uçağı iki evin üzerine düştü.


    ABD'nin Texas eyaletinde yer alan Fort Worth kentindeki Lake Worth'da askeri eğitim uçağı iki evin üzerine düştü.

    5 KİŞİ YARALANDI
    Uçakta bulunan 2 pilotun kazadan yaralı kurtulduğu ve tedavi için hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

    Fort Worth İtfaiyesi Kamu Bilgilendirme Memuru Kristen O'Hare yaptığı açıklamada, uçağın düştüğü evlerde bulunan 3 kişinin yaralandığını ve ayakta tedavi edildiğini aktardı.

    Uçağın düştüğü 2 evde ağır hasar meydana gelirken, kaza bölgesinde çıkan yangının itfaiye tarafından söndürüldüğü bildirildi.

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