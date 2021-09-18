SpaceX'in uzay yolculuğu sona erdi! 4 sivil mürettebat güvenli şekilde dünyaya döndü





"DAHA YENİ BAŞLIYORUZ"

Inspiration4 görevine liderlik eden Jared Isaacman kapsülün başarı ile yeryüzüne ulaşmasının ardından "SpaceX'e çok teşekkürler. Bu bizim için harika bir yolculuktu ve daha yeni başlıyoruz!" derken, SpaceX'in sahibi milyarder iş insanı Elon Mask da sosyal medya platformu twitter üzerinden paylaştığı mesajda "Tebrikler Inspiration4" ifadesini kullandı.



DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

ABD'li roket geliştiricisi SpaceX içinde astronot bulunmayan bir roketi başarılı bir şekilde fırlatmayı başarmış, dünya çevresinde 3 günlük bir seyahat vaadeden ve uzay turizmi için önemli bir adım olarak görülen Inspiration4, sivil mürettebatı ile de dikkat çekmişti. 38 yaşındaki milyarder iş insanı Jared Isaacman'ın finansmanını üstlendiği ve yolculara liderlik ettiği uçuşta NASA tarafından 2009'da yapılan astronot seçmelerinde 47 finalist arasında yer alan ancak sonunda ajansa katılmaya hak kazanamayan 51 yaşındaki fen bilimleri eğitmeni Sian Proctor da yer almıştı. Doktor asistanı olan ve daha önce kanseri yenen 29 yaşındaki Hayley Arceneaux ve Lockheed Martin'de veri mühendisi olan 42 yaşındaki Christopher Sembroski de uçuşa katılan diğer isimler olmuştu.