ABD'li siyaset bilimci Michael A. Reynolds'dan kritik açıklamalar! "Türkiye Orta Doğu'nun güvenliğinde önemli role sahip"

ABD'li siyaset bilimci Reynolds, Türkiye'nin sadece kendi bölgesinde değil, dünyanın birçok bölgesinde önemli roller oynadığına vurgu yaparak, "Türkiye'yi ve Türkiye'nin dünyadaki çok taraflı sistemdeki yerini düşündüğümüzde, Türkiye'nin çok taraflı veya çok kutuplu küresel sistem açısından daha da önemli hale geleceğine şüphe yok." dedi.

"İSTİKRARLI BİR AKTÖR VE BU DEĞİŞMEYECEK"

Reynolds, Türkiye'nin siyasi, ekonomik ve askeri anlamda çok önemli roller oynadığına işaret etti.