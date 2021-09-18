ABD'li siyaset bilimci Michael A. Reynolds'dan kritik açıklamalar! "Türkiye Orta Doğu'nun güvenliğinde önemli role sahip"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, alanında uzman kişilerle, BM 76. Genel Kurulu kapsamında, BM reformunun da ele alındığı "Kovid-19 Sonrası Dönemde Güvenin Yeniden İnşası ve Umudun Tazelenmesi: Türkiye'nin Uluslararası Düzene Bakış Açısı" başlıklı bir dizi mülakat gerçekleştirdi.
Princeton Üniversitesi Yakın Doğu Çalışmaları Direktörü Doç. Dr. Michael A. Reynolds, mülakatta, Türkiye'nin bölgesel ve küresel denklemdeki yerini ve oynadığı önemli rolleri değerlendirdi.
ABD'li siyaset bilimci Reynolds, Türkiye'nin sadece kendi bölgesinde değil, dünyanın birçok bölgesinde önemli roller oynadığına vurgu yaparak, "Türkiye'yi ve Türkiye'nin dünyadaki çok taraflı sistemdeki yerini düşündüğümüzde, Türkiye'nin çok taraflı veya çok kutuplu küresel sistem açısından daha da önemli hale geleceğine şüphe yok." dedi.
"İSTİKRARLI BİR AKTÖR VE BU DEĞİŞMEYECEK"
Reynolds, Türkiye'nin siyasi, ekonomik ve askeri anlamda çok önemli roller oynadığına işaret etti.
Ankara'nın sadece kendi bölgesinde değil, dünyanın farklı bölgelerinde de uluslararası barış ve istikrara hizmet eden görevleri başarıyla icra ettiğine dikkat çeken Reynolds, "Türkiye dünyanın bu bölgesinde, hatta bu bölgelerinde, bölgesinde diyecektim ama dünyanın birden fazla bölgesinde istikrarlı bir aktör ve bu değişmeyecek." diye konuştu.
"GELİŞEN ASKERİ TEKNOLOJİSİ İLE KABİLİYETLİ BİR ORDUYA SAHİP"
Orta Doğu'nun güvenlik ve istikrarına Türkiye'nin yaptığı katkıların çok önemli olduğunu vurgulayan Amerikalı siyaset bilimci, şunları söyledi: