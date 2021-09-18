ABD'den flaş Irak kararı! Çekilme başlıyor





ABD ORDUSUNDAN SİVİL KATLİAMI İTİRAFI

Sabah'ta yer alan habere göre, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, ABD'nin 29 Ağustos'ta Afganistan'da Kâbil Havalimanı yakınlarında düzenlediği hava saldırısında yaşamını yitiren 10 kişinin hepsinin sivil olduğunu açıkladı. "Söz konusu saldırıda 7'si çocuk 10 kadar sivilin öldüğü sonucuna vardık" diyen McKenzie, yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, "Ben yürekten bir özür diliyorum. Komutan olarak bu saldırının tüm sorumluluğunu üstleniyorum" dedi.

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