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    CENTCOM Komutanı McKenzie'den itiraf: ABD’nin Kabil Havalimanı yakınlarında düzenlediği saldırıda 10 sivil öldü

    Son dakika haberleri... ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı McKenzie, ABD’nin 29 Ağustos’ta Kabil Havalimanı yakınlarında düzenlediği hava saldırısında 10 sivilin öldüğünü kabul etti

    AA
    ABD sivilleri vurduğunu itiraf etti!

    ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, ABD'nin 29 Ağustos'ta Kabil Havalimanı yakınlarında düzenlediği hava saldırısında 10 sivilin öldüğünü itiraf etti.

    McKenzie, ABD'nin 29 Eylül'de Kabil Havalimanı yakınında düzenlediği hava saldırısına ilişkin soruşturmanın sonucunu açıkladı.

    7'Sİ ÇOCUK 10 SİVİL ÖLDÜ
    ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby'nin günlük basın toplantısına video konferans yöntemiyle bağlanan McKenzie, "Söz konusu saldırıda 7'si çocuk 10 kadar sivilin öldüğü sonucuna vardık. Dahası bu saldırının hedefindeki araçtakilerin ya da ölenlerin DEAŞ/K ile bir bağlantısı yok ya da ABD güçlerine doğrudan bir tehlike arz etmiyor." ifadesini kullandı.

    "ÖZÜR DİLİYORUM"
    McKenzie, saldırıda yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, "Bu saldırı, kuvvetlerimize ve tahliye ettiğimiz sivillere yönelik tehlikeyi anında engellemek içindi. Ben yürekten bir özür diliyorum. Komutan olarak bu saldırının tüm sorumluluğunu üstleniyorum." dedi.

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