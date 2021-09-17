Aşı şirketleri, COVID sayesinde servetine servet kattı

Dünyaya diz çöktüren COVID belası, aşı şirketlerinin işine yaradı. Aşıların geliştiricileri Moderna ve BioNTech'in değerleri her geçen gün arttı. 72 ülke Moderna, 125 ülke ise Pfizer - BioNTech aşısıyla virüse karşı savaşmaya başladı. Şirketler 1.5 yıl içerisinde piyasa değerlerine 242 milyar dolar kattı.

Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'nin kurucu ortağı olduğu Alman şirket BioNTech'in değeri 77 milyar yükselerek yaklaşık yüzde 920 artışla 86,15 milyar dolara çıktı. ABD'li ilaç şirketi Moderna'nın ise değeri 164 milyar dolar artarak 175,37 milyar dolara ulaştı.

DOZU YEDİK!

İsrail Sağlık Bakanlığı, BioNTech aşısının 4. dozu için hazırlıklara başladı. Bu durum, yeni bir tartışma yarattı. Bazı ülkelerde 5 ve 6. doz BioNTech-Pfizer için onay çıkabileceği hatırlatıldı. Sonbaharda varyantların çok etkili olması halinde özellikle şubat veya mart ayında 7. doz aşının bile gündeme gelebileceği iddiası ortaya atıldı.