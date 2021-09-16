Çin’de 6 şiddetinde deprem: 3 ölü, 60 yaralı

Çin Deprem Ağları Merkezine göre ülkenin güneybatısındaki Sichuan eyaletine bağlı Luzhou şehrinin Luxian ilçesinde yerel saatle 04.33'te 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 10 kilometre derinlikte kaydedilen depremde 3 kişi hayatını kaybederken, 60 kişi yaralanarak hastanelere kaldırıldı. Kentin acil durum yönetim bürosu, yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğunu belirtti.

700'den fazla evin hasar gördüğü depremde şehir genelinde evlerin çoğunda elektrikler kesildi. Yerel yetkililer, depremden etkilenen 6 bin 900'den fazla kişinin tahliye edildiğini aktardı. Demiryolu yetkililerine göre Luzhou yüksek hızlı tren istasyonu kapatılırken, tüm kömür madenlerine yeraltı operasyonlarını durdurma ve madencileri tahliye etme emri verildi.

Depremin ardından başlatılan arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.