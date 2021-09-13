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    • Dünya
    • 13.09.2021 15:17
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    • 13.09.2021 15:17
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    İskoçya'dan son dakika "bağımsızlık" açıklaması! Referandum için tarih verdiler

    Son dakika haberine göre İskoçya Bölgesel Hükümeti Başbakanı Nicola Sturgeon, 2023 sonunda bağımsızlık referandumuna gitmeyi planladıklarını söyledi.

    Yavaş’tan işçilere sendika baskısı!
    Haberler Dünya İskoçya'dan son dakika "bağımsızlık" açıklaması! Referandum için tarih verdiler
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