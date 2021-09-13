İskoçya Bölgesel Hükümeti Başbakanı Nicola Sturgeon, 2023 sonunda bağımsızlık referandumuna gitmeyi planladıklarını söyledi.
- Dünya
- 13.09.2021 15:17
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- Son Güncelleme:
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- 13.09.2021 15:17
İskoçya'dan son dakika "bağımsızlık" açıklaması! Referandum için tarih verdiler
Son dakika haberine göre İskoçya Bölgesel Hükümeti Başbakanı Nicola Sturgeon, 2023 sonunda bağımsızlık referandumuna gitmeyi planladıklarını söyledi.
İskoçya Bölgesel Hükümeti Başbakanı Nicola Sturgeon, 2023 sonunda bağımsızlık referandumuna gitmeyi planladıklarını söyledi.