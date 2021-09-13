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    • Dünya
    • 14.09.2021 01:29
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    • 14.09.2021 01:32
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    ABD'de günlerdir aranan İngiliz aktris Tanya Fear sağ olarak bulundu

    Son dakika haberleri... ABD'nin Los Angeles şehrinde kaybolan ve 9 Eylül'den beri kendisinden haber alınamayan İngiliz aktris Tanya Fear'ın sağ bulunduğu bildirildi.

    Günlerdir aranan İngiliz aktris bulundu

    ABD'nin Los Angeles şehrinde kaybolan ve 4 gündür kendisinden haber alınamayan İngiliz aktris Tanya Fear bulundu.

    Los Angeles Polis Departmanı, Fear'ın bulunduğunu doğruladı ve oyuncunun duruma ilişkin ailesine bilgi verildiğini aktardı.

    Öte yandan polis departmanı, oyuncunun ortadan kaybolmasıyla bağlantılı hiçbir suç faaliyeti bulunmadığını belirtti ancak konuya ilişkin detay paylaşmadı.

    9 EYLÜL'DEN YANA HABER ALINAMIYORDU
    2018'de "Doctor Who" dizindeki rolüyle tanınan ve birkaç aydır Los Angeles'ta bulunan 31 yaşındaki Fear'dan arkadaşları ve ailesi, 9 Eylül'den bu yana haber alamadıklarını duyurmuştu.

    SOSYAL MEDYADA KAMPANYA BAŞLATILMIŞTI
    Los Angeles Polis Departmanı da Fear için 9 Eylül'de kayıp ihbarı yapıldığını doğrulamıştı.

    Tanya Fear'ın bulunması için yakınları ve hayranları tarafından sosyal medyada kampanya başlatılmıştı.

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    Haberler Dünya ABD'de günlerdir aranan İngiliz aktris Tanya Fear sağ olarak bulundu
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