Yunanistan yanıyor! Selanik'te hükümet karşıtı gösteriler: Polis ve protestocular çatıştı

Kentin çok sayıda bölgesinde yolları kapatan göstericiler ve polis arasında arbede çıktı. Protestocular, çevik kuvvet güçlerine taş, molotof kokteyli ve fişeklerle saldırırken, polis göstericilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti.