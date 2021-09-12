Yunanistan yanıyor! Selanik'te hükümet karşıtı gösteriler: Polis ve protestocular çatıştı

Yunanistan'ın Selanik kentinde hükümet karşıtları sokağa döküldü. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis'in Vellidion Sergi Merkezi'nde düzenlenen 85. Selanik Uluslararası Fuarı'nda yaptığı konuşmanın ardından kentin birçok farklı noktasında gösteriler gerçekleştirildi.
HÜKÜMET KARŞI PANKARTLAR AÇILDI
Gösterilere sendikalar, siyasi örgütler ve öğrenciler katılırken, hükümetin sağlık, emek ve üniversitelere yönelik politikaları protesto edildi. Hükümet karşıtı pankartlar açılarak, sloganlar atıldı.