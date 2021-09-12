Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 13.09.2021 05:36
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.09.2021 05:36
    ABONE OL

    Son dakika: İsrail uçakları Gazze Şeridi'ne hava saldırıları düzenledi

    Son dakika haberi... İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki üç ayrı bölgeye hava saldırısı düzenledi. İsrail, dün, son 48 saat içinde Gazze'den atılan üç roketin, "Demir Kubbe" hava savunma sistemi tarafından imha edildiğini açıklamıştı.

    AA
    İsrail’den Gazze’ye hava saldırısı
    Son dakika haberi... İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki üç ayrı bölgeye hava saldırısı düzenledi.

    İsrail uçakları, Gazze'nin güneyindeki Refah, Han Yunus ve Beyt Lahya bölgelerine saldırdı.

    İsrail ordusu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Hamas'a ait askeri kamp, silah üretim tesisi ve tünelin hedef alınarak 4 noktanın vurulduğunu açıkladı.

    Saldırılar sonucunda ölü ya da yaralı olduğuna dair bilgi paylaşılmadı.

    İsrail, dün, son 48 saat içinde Gazze'den atılan üç roketin, "Demir Kubbe" hava savunma sistemi tarafından imha edildiğini açıklamıştı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlıyor!
    Haberler Dünya Son dakika: İsrail uçakları Gazze Şeridi'ne hava saldırıları düzenledi
        SON DAKİKA