SON DAKİKA: Yunanistan'dan Batı Trakya Türklerine zulüm! Şimdi de İskeçe'deki Hemitli Camii'ni yok etme peşindeler

Uzun yıllar kullanılamayan ve tadilat izni verilmediği için harabeye dönen tarihi Hemitli Cami içini bölgede yaşayan Batı Trakyalı Türkler ve 'seçilen' İskeçe Müftülüğü'nün yoğun emekleri ile inşaat izni çıkarıldı.
Tarihi miras niteliğindeki caminin çatıyı temizlendi, duvarları tamir edildi. Bu esnada Yunanistan hükümeti tarafından 'atanan' ve bölgede yaşayan Müslümanlar için bir karşılığı bulunmayan dönemin tayinli İskeçe müftüsü 'caminin onarılmasını' şikayet ederek tadilatı durdurttu.
ŞEHİR PLANLAMASI GEREKÇE GÖSTERİLİYOR
O günden bu yana gerekli izinler olmasına rağmen tadilatı engellenen Cami bu kez de Avdira Belediyesi'nin şehir ve bölge planlaması gerekçe gösterilerek ortadan kaldırılmak isteniyor. Belediyenin yapmayı planladığı yol projesi hayata geçerse Hemitli Cami'nin büyük bir kısmı yok olacak. Batı Trakya Türkleri, hem tarihi hem manevi bir değeri olan Hemitli Cami'ne hassasiyetle yaklaşılmasını talep ediyor.