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    • Dünya
    • 11.09.2021 08:40
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    • 11.09.2021 08:44
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    Son dakika: New York Times: ABD Afganistan'da terörist diye yardım görevlisini vurdu

    New York Times, Amerikan ordusunun, Kabil Havaalanına düzenlenen saldırıya misilleme olarak düzenlediği operasyonda öldürülenin terörist değil bir yardım derneği görevlisi olduğunu yazdı. Amerikan ordusunun, yardım derneği görevlisi Zemari Ahmedi'nin aracını terörist aracı zannederek vurduğu iddiasına henüz Pentagon'dan açıklama gelmedi.

    ABD terörist diye yardım görevlisini vurdu

    Amerikan ordusu Afganistan'dan çekilirken düzenlenen intihar saldırısında 13 askerini kaybetmişti.

    Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi, Amerikan ordusu da misilleme olarak 29 Ağustos'ta operasyon düzenlendiğini açıkladı. Bu operasyonda 10 kişi hayatını kaybetti.

    VURULAN KİŞİLER KİMDİ?
    Ancak New York Times gazetesi yayınladığı bir görüntü ile kan donduran bir soru sordu. "Vurulan kişiler tehdit miydi yoksa yardım görevlisi mi?"

    New York Times'ın videosunda yardım derneği görevlisi Zemari Ahmedi ailesine götürmek üzere bidonlara su doldurulurken görülüyor. Bidonlara su dolduran Ahmedi, bir süre sonra beyaz aracıyla ofisten ayrılıyor.

    ABD'NİN SU DOLU BİDONLARI PATLAYICI MADDE SANDIĞI İDDİASI
    Ahmedi ve beraberindekiler, ayrıldıktan sonra 9 kilogramlık Hellfire füzesi ile vuruldu. Amerikan ordusunun keşif uçaklarıyla yaptığı tespitte bidonlara su doldurulmasını patlayıcı doldurulduğu şeklinde yanlış anladığı iddia ediliyor.

    Zemari Ahmedi'nin yardım ofisinin güvenlik kameraları ve uydu görüntüleri karşılaştırıldığında saat ve araç hareketleri de uyumlu görünüyor.

    PENTAGON'DAN YANIT GELMEDİ
    Amerikan ordusunun, Ahmedi'nin aracını terörist aracı zannederek vurduğu iddiasına henüz Pentagon'dan açıklama gelmedi.

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