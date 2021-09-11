Japon Prenses Mako gelecek ay sevgilisi Komura Kei ile evlenecek

Japonya İmparatoru Naruhito'nun yeğeni Prenses Mako'nun gelecek ay erkek arkadaşı Komuro Kei ile dünya evine gireceği bildirildi.

Kyodo ajansının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Mako evlendikten sonra yaşadığı İmparatorluk Konutu'ndan ayrılacak.

Ekimde evlenecek çift, yeni hayatlarını ABD'de sürdürecek.

PASAPORTLARI YOK

Japon imparatorluk ailesi üyelerinin pasaportları bulunmuyor. Bu nedenle Mako sivil bir vatandaş statüsüyle, Komuro ile birlikte önce aile sicil kaydı başvurusu yapacak.