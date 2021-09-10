Müslüman vekil Zarah Sultana karşılaştığı İslamofobik ve ırkçı saldırıları gözyaşları içinde anlattı

Sultana, "Kolay bir yolculuğa çıkmayacağımı biliyordum. Bugün endişelenmekle yanıldığımı söylemek istiyorum, Müslüman genç kızlar bana nasıl olduğunu sorduğunda, endişelenecek bir şey olmadığını, Müslüman olmayan arkadaşları ve meslektaşlarıyla aynı zorluklarla karşılaşacaklarını söylemek isterim. Ama Sayın Başkan, doğrusu bunu söyleyemem çünkü parlamentodaki kısa süremde benim deneyimim bu değil." diye konuştu.

Kendisine gönderilen İslamofobik ve ırkçı yazılardan örnekler okuyan Sultana, şöyle devam etti:

"Örneğin, bir kişi bana şöyle yazdı: 'Sultana, sen ve senin Müslüman güruhun insanlık için gerçek bir tehlikesiniz', bir diğeri gittiğim her yerde 'kötü şey olduğumu' yazdı ve yakın zamanda, 'Avrupa sizi kusacak.' dedi. Üçüncüsü bana 'terör sempatizanı ve dünyanın pisliği' dedi ve bu onların parlamenter olmayan dillerinden arındırılmış olanlar."