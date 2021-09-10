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    İnternetten Covid tedavisi

    ABD’de bir internet sitesinde toplanan doktorların, dünyanın çeşitli ülkelerindeki 4 bin hastayı, önerdikleri ilaçlarla uzaktan tedavi ettikleri ortaya çıktı...

    İnternetten Covid tedavisi
    ABD eski Başkanı Reagan'ın danışmanlığını da yapan Dr. Paul Craig Roberts, coronavirüsün internetten tedavi edildiğini belirtti. https:// frontlinemedicaldoctors. com adlı site doktorlarının bugüne kadar 4 bin hastayı kurtardığını söyledi.



    "90 dolar ödüyorsunuz. Reçetesiz satılan ilaçlarla sizi tedavi ediyorlar" dedi. Johns Hopkins Hastanesi'nden bazı doktorların, hastalarla ne görüşerek hastaneye yatmadan tedavileri için kullanmaları gereken ilaçları söylediği kaydedildi.



    'AŞI'RI ISRAR
    ABD'nin New York kentinde bulunan Rockefeller Üniversitesi uzmanları, Coronavirüs'e karşı bağışıklık seviyesi ve süresine ilişkin kritik bir çalışma gerçekleştirdi. Uzmanlar, hem Coronavirüs'e yakalanan hem de aşı olan kişilerin bağışıklık durumunu, bu ikisinden yalnızca birini yaşayan kişilerle kıyasladı. Çalışma, Coronavirüs sonrası iki doz mRNA aşısı olan bazı kişilerin "süper insan bağışıklığı"na sahip olduğunu kanıtladı.



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