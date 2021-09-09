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    Taliban, iktidarı ele geçirdiği Afganistan'ın geçici hükümetini açıkladı! Başbakan kara listede

    Taliban, iktidarı ele geçirdiği Afganistan'ın geçici hükümetini açıkladı. Ülkenin bir "İslam Emirliği" olduğunu ilan etti. Ancak kabinedeki birçok kişinin BM, CIA ve FBI'ın arananlar listesinde...

    Başbakan kara listede

    Taliban, iktidarı ele geçirdiği Afganistan'ın geçici hükümetini açıkladı. Ülkenin bir "İslam Emirliği" olduğunu ilan etti. Ancak kabinedeki birçok kişinin BM, CIA ve FBI'ın arananlar listesinde...

    İŞTE O İSİMLERDEN BAZILARI
    Başbakan Molla Muhammed Hasan Akhund: BM kara listesinde...
    Başbakan Yardımcısı Molla Abdulgani Baradar: FBI terörist listesinde...


    İçişleri Bakanı Siraceddin Hakkani: FBI terörist listesinde...
    Savunma Bakanı Molla Muhammed Yakup: FBI listesinden geçen yıl çıkarıldı...


    Dışişleri Bakanı Emir Han Muttaki:CIA terörist listesinden çıkartıldı.
    Maliye Bakanı Molla Hidayet Bedri: BM yaptırım listesinde...

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    Haberler Dünya Taliban, iktidarı ele geçirdiği Afganistan'ın geçici hükümetini açıkladı! Başbakan kara listede
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