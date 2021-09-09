Putin duyurdu: Rusya ve Belarus "Birlik Devleti programı" üzerinde anlaştı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 28 maddelik Rusya-Belarus Birlik Devleti programı üzerinde anlaşıldığını duyurdu.
Putin ile Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko Kremlin Sarayı'nda yaklaşık 3,5 saatlik görüşmesinden sonra ortak basın toplantısı düzenledi.
İKİ ÜLKENİN EKONOMİSİNİN ÇEŞİTLİ ALANLARI BİRLEŞİYOR
Lukaşenko ile Birlik Devleti'nin ekonomik ve sosyal alanlarda entegrasyonu sağlayacak 28 maddelik programı üzerinde konuştuklarını belirten Putin, programın genel olarak iki ülkenin ekonomisinin çeşitli alanlarını birleştirmeye, ortak finans ve enerji piyasaları oluşturmaya, ortak sanayi ve tarım politikaların uygulanmasına yönelik olduğunu ifade etti.
Putin, "Bugün 28 maddelik programın tümünün kabul edildiğini memnuniyetle belirtmek isterim." ifadesini kullandı.
Belarus'un başkenti Minsk'te 10 Eylül'de Birlik Devleti Bakanlar Konseyi toplantısında programın onaylanacağını belirten Putin, daha sonra programın yıl sonuna kadar toplanması planlanan Birlik Devleti Yüksek Konseyi'nde kabul edileceğini kaydetti.
Putin ayrıca, Belarus'a sevk edilen doğal gazın gelecek yıl da bu yılın fiyatı gibi 128,5 dolar kalacağını söyledi.