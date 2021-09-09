Putin duyurdu: Rusya ve Belarus "Birlik Devleti programı" üzerinde anlaştı

LUKAŞENKO'DAN ENTEGRASYONUN HALKLARIN ÇIKARINA OLDUĞU VURGUSU

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Birlik Devleti programının iki ülkenin ekonomi kurumları için eşit şartlar sağladığına dikkati çekerek, Belarus ve Rus şirketler için adil rekabet oluşması gerektiğini, entegrasyonun eşitlik, karlı ve verimli iş birliği için başlatıldığını vurguladı.

Lukaşenko, "Entegrasyon Belarus ve Rus halkı için kötü bir şey içermiyor, karşılıklı çıkar özelliği taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Belarus ve Rusya arasında ortak para birimine geçişin her iki ülkenin merkez bankalarının isteği üzerine gündemden çıkarıldığına işaret eden Lukaşenko, ancak ileride tekrar bu meselenin gündeme alınabileceğini ifade etti.