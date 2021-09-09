İngiltere'de sağlık sistemi alarm veriyor! 5,6 milyon hasta tedavi olmak için sırada...

NHS, tedavi için bekleyen hastaların en çok kanser tedavisi, kalça ve diz protezleri ile katarakt ameliyatı bekleyenleri içerdiğini bildirerek, Temmuz 2021'de İngiltere'deki hastanelere rutin tedavi için kabul edilen toplam kişi sayısının ise, bir önceki yıla göre yüzde 82 artarak bu sayının 259 bin 642'ye ulaştığını kaydetti. Geçtiğimiz yaz mevsimine kıyasla bu yaz çok daha fazla test ve tedavinin yapıldığını ve hastanelerde binlerce Kovid-19 hastası ile ilgilenildiğini belirten NHS, geçtiğimiz yıl aynı dönemde 2,7 milyon test ve 1,6 milyon tedavi ile karşılaştırıldığında, bu yıl 3,9 milyon test ve 2,6 milyon hastanın tedaviye başladığını bildirdi.





KOVİD-19 HASTALARININ SAYISI GİDEREK ARTIYOR