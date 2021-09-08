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    • Dünya
    • 08.09.2021 11:01
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    • 08.09.2021 11:01
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    Son dakika: Eli kanlı Esed güçleri İdlib'de sağlık merkezini hedef aldı: 1 ölü, 3 yaralı

    Son dakika haebri... Esed güçlerinin, Suriye'nin İdlib kırsalında yer alan Mara'an kasabasında bir sağlık merkezini bombalaması sonucu, 1 kadın hayatını kaybetti, 2 sağlık personeli ve 1'i çocuk 3 kişi ise yaralandı. Sağlık merkezinin bombalama sonucunda aldığı ağır hasar nedeniyle hizmet dışı kaldığı öğrenildi.

    Esed güçleri sağlık merkezini vurdu

    Esed rejimine bağlı güçler, Suriye'nin İdlib kırsalının güneyinde yer alan Mara'an kasabasında bir sağlık merkezini hedef aldı. Esed güçlerinin kasabada sivillere hizmet veren sağlık merkezini bombalaması sonucu, 1 kadın hayatını kaybederken, 1'isi çocuk ve 2'si sağlık çalışanı olmak üzere 3 kişi yaralandı. Yaşanan saldırının ardından olay yerine sevk edilen Suriye Sivil Savunma ekipleri ise arama kurtarma çalışmaları başlattı. Sivil Savunma tarafından yapılan açıklamada, yaralanan çocuğun durumunun ağır olduğu belirtilerek, yaralıların ise İdlib kentindeki hastanelerde tedavi altına alındığı ifade edildi. Sivil Savunma, sağlık merkezinin ise bombalama sonucunda aldığı ağır hasar nedeniyle hizmet dışı kaldığını kaydetti.

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    Haberler Dünya Son dakika: Eli kanlı Esed güçleri İdlib'de sağlık merkezini hedef aldı: 1 ölü, 3 yaralı
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