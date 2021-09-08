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    • Dünya
    • 08.09.2021 20:15
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    • 08.09.2021 20:15
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    NATO'dan Afganistan ve Taliban açıklaması: Taahhütler yerine getirilmeli

    NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD ve Almanya tarafından düzenlenen Afganistan konulu toplantıda Taliban'ın taahhütlerini yerine getirmesi gerektiğini söyledi. Stoltenberg, tüm NATO müttefiklerinin terörle mücadelede birlikte durması gerektiğini ifade etti.

    NATO’dan Afganistan ve Taliban açıklaması

    NATO'dan yapılan açıklamaya göre, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın ortaklaşa düzenlediği toplantıda konuşma yapan Stoltenberg, Taliban'ın terörizm, insan hakları ve Afganistan'ı terk etmek isteyenlerin güvenli şekilde ayrılmaları konusunda sözlerini tutması gerektiğini vurguladı.



    "ONLARCA YIL BOYUNCA GELİŞTİ"
    NATO'nun Afganistan'dan ayrılara kadar terörle mücadelede kazanımlar elde ettiğini dile getiren Stoltenberg, NATO'nun bu ülkedeki varlığının bölgesel güvenlik ve istikrarı onlarca yıl boyunca geliştirdiğini belirtti.



    NATO MÜTTEFİKLERİNE ÇAĞRI
    Stoltenberg, gelecekte terör gruplarının Afganistan'da yeniden yapılanmasına izin verilmemesi, tüm NATO müttefiklerinin terörle mücadelede birlikte durması gerektiğini ifade etti.

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