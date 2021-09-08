Meksika 6,9 ile sallandı! Ülkede tsunami alarmı verildi!

Meksika'da bu sabah saat 04.47'de 6,9 büyüklüğünde şiddetli deprem oldu. Ulusal Sismoloji Servisi, merkez üssü, ülkenin güneyindeki Guerrero eyaletine bağlı Acapulco kentinin 14 kilometre güneydoğusunda meydana gelen depremin, yerin 50 kilometre derinliğinde kaydedildiğini bildirdi. AFAD ise depremin büyüklüğünü 7,0 olarak kaydetti.
Sivil savunma yetkilileri, Guerrero eyaletinde şiddetli sarsıntı sonucu bazı yollara kayaların düştüğünü, heyelan yaşandığını açıkladı.
Sarsıntıdan, Michoacan, Jalisco ve başkent Meksiko'nun da etkilendiği bildirildi.
AFAD internet sitesinde Meksika'daki depremle ilgili, ''Meksika'nın Guerrero eyaletinde saat 04.47'de (TSİ) 7,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz'' açıklamasında bulundu.