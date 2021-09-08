Meksika 6,9 ile sallandı! Ülkede tsunami alarmı verildi!

Meksika'da bu sabah saat 04.47'de 6,9 büyüklüğünde şiddetli deprem oldu. Ulusal Sismoloji Servisi, merkez üssü, ülkenin güneyindeki Guerrero eyaletine bağlı Acapulco kentinin 14 kilometre güneydoğusunda meydana gelen depremin, yerin 50 kilometre derinliğinde kaydedildiğini bildirdi. AFAD ise depremin büyüklüğünü 7,0 olarak kaydetti.