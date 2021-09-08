Güney Kıbrıs Rum Yönetimi haddini aştı! Atatürk'e ait sayfaların yırtılması talimatını verdiler

Geçmişi kirli Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Türkiye'ye karşı provokatif hareketlerini sürdürüyor. Sürekli Türkiye'ye karşı ırkçı söylemlerde bulunan Rum Yönerimi bu sefer de Mustafa Kemal Atatürk'ü hedef aldı.
RUMLAR ATEŞLE OYNUYOR
Rum basınında yer alan haberlere göre Rum Kesimi Eğitim Bakanlığı, orta eğitim kurumlarında okutulan İngilizce kitabında bulunan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ait bölümlerin yırtılmasına yönelik bir talimatta bulundu.
Sabah'ın haberine göre, Oxford Discover Futures 3 Workbook isimli kitapta, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Türkiye'nin en büyük kahramanı" başlığıyla yer aldığı kitapta bulunan bu sayfanın, yeni eğitim-öğretim döneminde yer almaması için öğretmenlere "Bu sayfayı yırtın" baskısında bulundu.
SKANDAL TALİMAT
Sigmalive'in haberine göre, öğretmenlere "acil" vurgusuyla mail olarak gönderilen yeni genelge, öğretmenler tarafından tepkiyle karşılandı. Haberin sosyal medya aracılığıyla yayılmasının ardında Rum Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (OELMEK) Başkanı Kostas Hacisavvas, Rum Eğitim Bakanı'ndan açıklama talep etti.
Hacisavvas,yaptığı açıklamada "Önümüzdeki günlerde Eğitim Bakanlığında yapacağımız görüşmede, ilgili kararı gündeme getiren sebepler hakkında izahat isteyeceğiz. Görüşmemiz, eğitimle ilgili başka ciddi konuları ele almak maksadıyla gerçekleşecek. Meslektaşlarıma, genelgeyle ilgili soruları ileteceğime dair söz verdim." ifadelerini kullandı.