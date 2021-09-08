Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani neden ülkeden kaçtığını açıkladı: Tek yol buydu

ÖZÜR DİLEDİ

Gani beraberinde Afgan halkına ait olan milyon dolarlarla birlikte kaçtığı iddialarını yalanladı. Eşref Gani, Birleşmiş Milletler'in veya diğer bağımsız denetleme kurumların gözetiminde finansal soruşturmaya açık olduğunu belirtti. Ayrıca Gani, açıklamasında kendi yönetiminin sonunun kendisinden öncekilerle benzer şekilde sonuçlandığı için Afgan halkından özür diledi.

ÜLKEYİ TERK EDİŞİ KAMERALARA YANSIMIŞTI

Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesiyle istifa edip etmeyeceği merak konusu olan Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkesini terk ettiği anlara dair görüntüler ortaya çıkmıştı.

TALİBAN'IN ÜLKEYE HAKİM OLMA SÜRECİ

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde, bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.