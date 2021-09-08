Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani neden ülkeden kaçtığını açıkladı: Tek yol buydu

Taliban'ın Kabil'de kontrolü ele almasından hemen sonra Afganistan'ı terk eden Eşref Gani kaçışısın sebebini açıkladı.
"90'LI YILLARDAKİ ÇATIŞMALAR TEKRAR YAŞANMASIN"
Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajında Afganistan'ı neden aniden terk ettiğini açıklayarak Kabil'de kalmasının 1990'lı yıllarda sokaklarda yaşanan çatışmaların tekrar etmesinden korktuğu için ülkeden ayrıldığını belirtti.
TEK YOL BUYDU
Eşref Gani açıklamasında ülkeyi terk emenin hayatının en zor kararı olduğunu belirterek Kabil'i ve 6 milyon vatandaşını korumak için bunun tek yol olduğuna inandığını ifade etti.
ÖZÜR DİLEDİ
Gani beraberinde Afgan halkına ait olan milyon dolarlarla birlikte kaçtığı iddialarını yalanladı. Eşref Gani, Birleşmiş Milletler'in veya diğer bağımsız denetleme kurumların gözetiminde finansal soruşturmaya açık olduğunu belirtti. Ayrıca Gani, açıklamasında kendi yönetiminin sonunun kendisinden öncekilerle benzer şekilde sonuçlandığı için Afgan halkından özür diledi.
ÜLKEYİ TERK EDİŞİ KAMERALARA YANSIMIŞTI
Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesiyle istifa edip etmeyeceği merak konusu olan Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkesini terk ettiği anlara dair görüntüler ortaya çıkmıştı.
TALİBAN'IN ÜLKEYE HAKİM OLMA SÜRECİ
ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde, bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.