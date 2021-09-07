Nipah virüsü nedir, tedavisi var mı? Nipah virüsü belirtileri nedir, nasıl bulaşır?

Nipah virisü nedir, nasıl bulaşır? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. Koronavirüs pandemisiyle mücadele sürerken yeni bir virüs türü daha keşfedildi. İngiliz The Sun gazetesinde yer alan habere göre, Hindistan'ın Kerala eyaletinde 12 yaşındaki çocuk, yarasa kaynaklı Nipah virüsü yüzünden hayatını kaybetti. Peki, Nipah virüsü nedir? Nipah virüsü belirtileri nedir, nasıl bulaşır? İşte konu hakkında detaylar!
NİPAH VİRÜSÜ NEDİR? NİPAH VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELER?
2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Kovid-19) dünyayı etkisin altında bulundurmaya devam ediyor.
Özellikle Hindistan'da çıkan Delta varyantı sonrası dünya genelinde vaka sayıları ciddi artış gösteriyor.
Dünya henüz koronavirüs ve varyantlarının yarattığı şoku atlatamadan yine Hindistan'dan gelen bir haber ile sarsıldı.
İngiliz The Sun gazetesinde yer alan habere göre, Hindistan'ın Kerala eyaletinde 12 yaşındaki çocuk, yarasa kaynaklı Nipah virüsü yüzünden hayatını kaybetti.
20 KİŞİ 'YÜKSEK RİSK' ALTINDA
Hayatını kaybeden çocuk ile temaslı 188 kişi tespit edildi, bu kişilerden 20'si ise 'yüksek riskli' olarak sınıflandırıldı.
Bu 20 kişinin Kozhikode Tıp Fakültesi'ne gönderileceği belirtildi. Uzmanlar diğer temaslı kişilerin ise evlerinde kendilerini tecrit etmelerini istedi.
Nipah, Kovid-19'dan 75 kat daha ölümcül olduğu için dünyanın en tehlikeli virüslerinden biri olarak kabul ediliyor.